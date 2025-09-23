Language
    SDM तनु ने तहसीलदार और लेखपाल को क्या निर्देश दिए? जिसे पूरा करने के लिए टाइम भी बस एक दिन का मिला

    By Sarvendra Pundir Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 07:53 PM (IST)

    मवाना में नवरात्र के दौरान मिशन शक्ति के तहत कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय की छात्रा तनु को एक दिन के लिए एसडीएम बनाया गया। उन्होंने पद के अनुसार कार्य किया और जमीन के एक मामले में अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। तनु ने बताया कि वह भविष्य में आईपीएस अधिकारी बनना चाहती हैं। एसडीएम संतोष कुमार सिंह ने उनका स्वागत किया।

    मिशन शक्ति के तहत एसडीएम बनी छात्रा तनु व बराबर में बैठे एसडीएम संतोष कुमार सिंह। जागरण

    जागरण संवाददाता, मवाना। नवरात्र में मिशन शक्ति के तहत मंगलवार को कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय की छात्रा तनु एक दिन के लिए एसडीएम बनीं। पदनेम के अनुसार ही उन्होंने कार्य किया और अधिनस्थों को दिशा निर्देश दिए। जमीन के एक मामले में उन्होंने पटवारी और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह जमीन कब्जामुक्त कराए।

    मवाना तहसील क्षेत्र के गांव किशोरीपुरा तनु पुत्री सोहनवीर कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय में कक्षा आठ में पढ़ती हैं। मंगलवार को मिशन शक्ति के तहत तनु ने एसडीएम मवाना की कुर्सी संभाली। करीब साढ़े ग्यारह बजे कार्यालय पहुंची, जहां एसडीएम संतोष कुमार सिंह ने छात्रा का बुके भेंट कर स्वागत किया और कुर्सी पर बैठाया।

    वह स्वयं बराबर वाली कुर्सी पर बैठे और एसडीएम के अधिकार व कार्यक्षेत्र की जानकारी दी। इस दौरान निलोहा निवासी महिला ने जमीन पर कब्जे की शिकायत रखी, जिस पर संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदार और लेखपाल को जांच के बाद जमीन को कब्जामुक्त कराने के निर्देश दिए। तनु ने बताया कि वह दो बहनें हैं और उनका एक छोटा भाई है।

    बड़ी बहन भी साथ में ही कक्षा आठ में पढ़ती हैं व छोटा भाई देव गांव के ही स्कूल में पढ़ता है। पिता मजदूरी करते हैं और मां सिमरन गृहणी हैं। तनु ने बताया कि एक दिन की एसडीएम बनकर उसे अच्छा महसूस हो रहा है। बताया कि वह आइपीएस अधिकारी बनना चाहती है। इस दौरान छात्रा के साथ विद्यालय की इंचार्ज पूनम शर्मा व अध्यापिका प्रियंका रहीं।