    मेरठ में नई टाउनशिप की तैयारी, सर्वे का एक चरण पूरा... इतना काम हो चुका

    By Om Bajpai Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 01:36 PM (IST)

    मेरठ में नई टाउनशिप बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। पहले चरण का सर्वे पूरा हो चुका है। यमुना प्राधिकरण इस आधुनिक टाउनशिप को विकसित करेगा, जिससे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

    मेरठ में नई टाउनशिप की तैयारी। (प्रतीकात्मक फोटो)


    जागरण संवाददाता, मेरठ। आवास विकास परिषद की नई टाउनशिप का डिजिटल सर्वे मुख्यालय के निर्देश पर तेजी से चल रहा है। ड्रोन सर्वे की तैयारी है। 10 गांवों के 610 हेक्टेयर में फैली योजना के सर्वे के लिए टीएनटीएस इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड को नामित किया है। बिजली बंबा बाईपास, हापुड़ रोड, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे और मेरठ-हापुड़ रेल मार्ग के बीच नई आवासीय योजना विकसित की जा रही है।

    डिजिटल सर्वे से अधिगृहीत की जाने वाली भूमि पर निर्मित सभी निर्माणों की लोकेशन और क्षेत्रफल का पता लगेगा। इससे योजना का ले आउट बनाने में मदद मिलेगी। गजट नोटिफिकेशन के बाद किसानों से आपत्तियां मांगी गई थी। 1400 आपत्तियां आ चुकी हैं। अधिशासी अभियंता सस्मित कटियार ने बताया कि आपत्तियां अक्टूबर माह में मांगी थीं। कोई किसान अपना प्रत्यावेदन देना चाहते हैं तो कार्यालय में आ कर दे सकते हैं। सर्वे का एक चरण पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में ड्रोन सर्वे के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।