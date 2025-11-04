मेरठ में नई टाउनशिप की तैयारी, सर्वे का एक चरण पूरा... इतना काम हो चुका

जागरण संवाददाता, मेरठ। आवास विकास परिषद की नई टाउनशिप का डिजिटल सर्वे मुख्यालय के निर्देश पर तेजी से चल रहा है। ड्रोन सर्वे की तैयारी है। 10 गांवों के 610 हेक्टेयर में फैली योजना के सर्वे के लिए टीएनटीएस इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड को नामित किया है। बिजली बंबा बाईपास, हापुड़ रोड, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे और मेरठ-हापुड़ रेल मार्ग के बीच नई आवासीय योजना विकसित की जा रही है।

डिजिटल सर्वे से अधिगृहीत की जाने वाली भूमि पर निर्मित सभी निर्माणों की लोकेशन और क्षेत्रफल का पता लगेगा। इससे योजना का ले आउट बनाने में मदद मिलेगी। गजट नोटिफिकेशन के बाद किसानों से आपत्तियां मांगी गई थी। 1400 आपत्तियां आ चुकी हैं। अधिशासी अभियंता सस्मित कटियार ने बताया कि आपत्तियां अक्टूबर माह में मांगी थीं। कोई किसान अपना प्रत्यावेदन देना चाहते हैं तो कार्यालय में आ कर दे सकते हैं। सर्वे का एक चरण पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में ड्रोन सर्वे के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।