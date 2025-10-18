Language
    NEET PG परीक्षा में अधिक अंक दिलाने के नाम पर मांग लिए 23.98 लाख, बिचौलिया बोला- साथी CBI का है अधिकार

    By Sanjeev Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 04:50 PM (IST)

    मोदीपुरम की एक छात्रा को नीट पीजी परीक्षा में अधिक अंक दिलवाने के नाम पर 23.98 लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई। पीड़ित शादाब खान ने कंकरखेड़ा थाने में दीपक कुमार और फिरोज खान के खिलाफ मामला दर्ज कराया। दीपक ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर 55 लाख रुपये की मांग की थी, जिसमें से 23.98 लाख रुपये लिए गए। काम न होने पर धमकी दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, मोदीपुरम। श्रीनगर निवासी छात्रा को नीट पीजी की परीक्षा में अधिक अंक दिलवाने और सरकारी कालेज में दाखिला करवाने के नाम पर 23.98 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित की तहरीर पर कंरकखेड़ा थाने में दो आरोपितों के खिलाफ नामजद केस दर्ज हुआ है।

    कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में सैनिक विहार बी-पाकेअ निवासी मोहम्मद शादाब खान ने दर्ज कराए केस में बताया कि वह एवीएस हास्पिटल का संचालक है। शादाब के पास गांव जसड़ सुल्ताननगर निवासी मोहम्मद आदिल का आना जाना था। आदिल ने ही दीपक कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी गली-पांच दुर्गापुरी शाहदरा नंदनगरी दिल्ली को शादाब से मिलवाया था।

    आदिल ने शादाब से कहा था कि दीपक कुमार सीबीआइ में अधिकारी है, जो सभी तरह का कार्य करा सकता है। इस पर शादाब ने अपने परिचित श्रीनगर निवासी अरशद हुसैन की भतीजी की नीट पीजी परीक्षा में अधिक अंक दिलवाने व सरकारी कालेज में दाखिला कराने की बात दीपक कुमार से कही।

    आरोप है कि दीपक कुमार ने नीट पीजी परीक्षा कराने वाली संस्था के अधिकारियों से अपने अच्छे संबंध होने की बात शादाब से कही थी। काम कराने के नाम पर शादाब से 55 लाख रुपये मांगे। जिसके बाद 23.98 लाख रुपये आनलाइन और नगद दिए। कुछ रुपये दीपक के द्वारा बताए गए फिरोज खान निवासी दुर्गापुरी शाहदरा नंदनगरी दिल्ली के खाते में भी 1.48 लाख रुपये आनलाइन ट्रांसफर किए थे।

    काम न हुआ तो पीड़ित शादाब ने रुपये मांगे, जिसके बदले अब उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है। पीड़ित शादाब एसएसपी कार्यालय पहुंचा और प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। जिसके बाद कंकरखेड़ा थाने में शुक्रवार को आरोपित दीपक कुमार और फिरोज खान के खिलाफ नामजद केस दर्ज हुआ है। इंस्पेक्टर विनय कुमार का कहना है कि नामजद केस दर्ज है। जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।