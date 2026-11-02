दीपावली तक NCRTC को मिलेगी मोदीपुरम बस अड्डे की जमीन, मेरठ में भूड़बराल बस अड्डे का निर्माण भी जारी

जागरण संवाददाता, मेरठ। शहर को जाम मुक्त करने के प्रयास अब जल्द परवान चढ़ेंगे। रोडवेज के भैंसाली बस स्टैंड को शहर के बाहर भूड़बराल और मोदीपुरम में स्थानांतरित किया जाना है। भूड़बराल बस अड्डे के लिए जमीन का अधिग्रहण करके जिला प्रशासन एनसीआरटीसी को सौंप चुका है। उसपर एनसीआरटीसी का नाम भी दर्ज किया जा चुका है।

वहीं, मोदीपुरम बस अड्डे की जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी लगभग पूरी जा चुकी है। अधिकारियों का दावा है कि दीपावली तक जमीन एनसीआरटीसी को सौंपने की संभावना है, लेकिन उसके लिए एनसीआरटीसी को 44 करोड़ रुपये मुआवजे के लिए देना होगा। यह राशि एजेंसी से मांगी गई है।

दिल्ली रोड स्थित भैंसाली बस अड्डे में रोजाना चार सौ से ज्यादा बसें विभिन्न राज्यों और अन्य जनपदों से आती हैं। इससे जाम लगता है। इसके समाधान के लिए भैंसाली बस अड्डे को भूड़बराल और मोदीपुरम में स्थानांतरित किया जाएगा। एनसीआरटीसी दोनों स्थानों पर नए बस अड्डों का निर्माण कराकर रोडवेज को देगा।

40 हजार वर्ग मीटर जमीन की खरीद दोनों बस अड्डों के लिए भूड़बराल, पल्हैड़ा, दुल्हेड़ा और सिवाया गांवों की लगभग 40 हजार वर्ग मीटर जमीन की खरीद की जा रही है। भूड़बराल बस अड्डे के लिए नमो भारत के शताब्दीनगर स्टेशन से सटी 28,507 वर्ग मीटर जमीन का अधिग्रहण करके जिला प्रशासन ने उसे एनसीआरटीसी को सौंप दिया है तथा खसरा खतौनी में नाम भी दर्ज कर दिया है।

इसके लिए 95 किसान परिवारों को 55 करोड़ रुपये मुआवजा प्रदान किया गया। मोदीपुरम में बस अड्डे के लिए 11,848 वर्ग मीटर जमीन का अधिग्रहण किया गया है। यहां भी अधिग्रहण की प्रक्रिया लगभग पूरा करके भूमि मालिकों के अवार्ड तैयार कर लिए गए हैं। भूमि मालिकों को केवल मुआवजा राशि का वितरण किया जाना है। इसके लिए एनसीआरटीसी से 44 करोड़ रुपये की मांग की गई है।

अधिकारियों का कहना है कि आगामी दो तीन दिन में एनसीआरटीसी पैसा उपलब्ध कराने का वादा कर रहा है। यहां छोटे छोटे भूखंड हैं। लगभग 100 लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। पैसा वितरण होते ही यह भूमि भी एनसीआरटीसी के नाम दर्ज कर दी जाएगी।