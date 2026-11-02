मेरठ से गोरखपुर-लखनऊ जैसे शहरों को अतिरिक्त बसें, संविदा चालक-परिचालकों को मिलेगा 4800 रु का अतिरिक्त मानदेय

जागरण संवाददाता, मेरठ। दीपावली के पर्व पर लोगों को उनके गंतव्य पर पहुंचाने के लिए रोडवेज ने कमर कस ली है। छह नवंबर से 17 नवंबर तक के लिए प्रोत्साहन योजना भी लागू हो गई है। जिसके तहत कर्मचारियों को अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा।

सोहराब गेट डिपो ने बरेली, आगरा के लिए 25-25, गाेरखपुर के लिए 10, कानपुर के लिए आठ, लखनऊ के लिए छह, बुलंदशहर के लिए 60, लखीमपुर के लिए चार, बंदायू के लिए 10, मुरादाबाद के लिए 15 बसे चलाईं जाएंगी। एआरएम राजीव कुमार ने बताया कि यह सभी बसें सोहराब गेट बस अड्डे से रवाना होगी।