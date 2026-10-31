त्योहार पर घर पहुंचना आसान: दीपावली-छठ पर 12 दिन तक एक्सट्रा रोडवेज की सर्विस, दिल्ली-पूर्वांचल के लिए बढ़ेंगी बसें

जागरण संवाददाता, लखनऊ। दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए रोडवेज बसें चलाने का आदेश जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। छह से 17 नवंबर तक अधिक से अधिक बसें चलाने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली व दूसरे महानगरों से पूर्वांचल जाने वाले यात्रियों के लिए बसों की संख्या बढ़ेगी।

त्योहारों पर घर पहुंचना होगा आसान, दिल्ली से पूर्वांचल के लिए बढ़ेंगी बसें परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने निर्देश दिए हैं कि दिल्ली से पूर्वी प्रदेश के लिए पर्याप्त संख्या में बसें चलाई जाएं। लखनऊ और कानपुर के लिए भी अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जाए। 60 प्रतिशत से अधिक यात्री मिलने पर अतिरिक्त सेवाएं शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।