एनसीआरटीसी का नया प्रयोग-सोलर आन ट्रैक... आखिर, क्या है यह और क्या है इसकी खासियत

जागरण संवाददाता, मेरठ। नई तकनीक अपनाने और नवोन्मेष करने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने एक और नया प्रयोग किया है। एनसीआरटीसी ने रेल पटरी में ही सौर ऊर्जा पैनल लगा दिए हैं। यह प्रयोग दुहाई डिपो में किया गया है। यहां ट्रेन के खड़े होने व मरम्मत आदि के लिए पटरी है। एनसीआरटीसी ने अपनी तरह का यह पहला प्रयोग किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताया गया कि अभी तक किसी मेट्रो परियोजना में ऐसा प्रयोग नहीं किया गया है। एनसीआरटीसी ने इसे सोलर आन ट्रैक नाम दिया है। यहां लगभग 70 मीटर लंबी पटरी पर 550 वाट पीक के 28 सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिनकी कुल संयंत्र क्षमता 15.4 किलोवाट पीक है। इससे प्रतिवर्ष अनुमानित 17,500 किलोवाट ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिसके परिणामस्वरूप हर साल 16 टन कार्बन डाइआक्साइड उत्सर्जन में कमी आना संभव है।