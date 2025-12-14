उवैस के स्थान पर एलएलबी की परीक्षा दे रहा था नवनीत, शक होने पर पकड़ में आया मामला.... गिरफ्तार
मेरठ में उवैस के स्थान पर नवनीत नामक एक व्यक्ति एलएलबी की परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। विश्वविद्यालय प्रशासन को उस पर संदेह हुआ, जिसके बाद जाँच करने पर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय में एलएलबी पंचम सेमेस्टर परीक्षा में एक छात्र के स्थान पर परीक्षा दे रहे एक युवक को पकड़ा गया। शक होने पर कक्ष निरीक्षक ने जांच की तो मामला सामने आया। इसके बाद युवक को मेडिकल थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। युवक के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
केन्द्राध्यक्ष प्रोफेसर अतवीर सिंह ने बताया कि कांशीराम शोध पीठ में एलएलबी व एलएलएम की परीक्षा चल रही थी। एलएलबी पंचम सेमेस्टर की परीक्षा में छात्र मो. उवैस के स्थान पर मेरठ निवासी नवनीत परीक्षा दे रहा था। कक्ष निरीक्षक को उस पर शक हुआ। उन्होंने जांच की तो फर्जीवाड़े का राजफाश हुआ। कक्ष निरीक्षक ने तत्काल पूरे मामले की सूचना दी। इसके बाद नवनीत को हिरासत में ले लिया गया और उसकी उत्तर पुस्तिका जब्त कर ली। थाना मेडिकल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर नवनीत से पूछताछ की।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।