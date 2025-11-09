Scholarship Exam-2026 : भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है

जागरण संवाददाता, मेरठ। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा-2026 रविवार को कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था के बीच संपन्न हो गई। परीक्षा में सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं भारतीय संविधान से संबंधित कई चर्चित सवाल पूछे गए। एक सवाल था भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। विकल्प के लिए प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर दिए गए थे। इसका सही उत्तर अहमदाबाद रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा-2026 के लिए मेरठ में कुल चार केंद्र बनाए गए थे। इनमें पीएमश्री राजकीय इंटर कालेज मेरठ, सेंट थामस गर्ल्स इंटर कालेज बच्चा पार्क, एसएसडी ब्वायज लालकुर्ती और एनएएस इंटर कालेज शामिल है। रविवार को सुबह 10 से लेकर दोपहर एक बजे तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा का आयोजन सभी केंद्रों पर किया गया। परीक्षा में कुल 180 सवाल हल करने के लिए आए थे। इनमें प्रथम खंड में सामान्य मानसिक योग्यता आधारित सवाल पूछे गए, जबकि दूसरे भाग में शैक्षिक अभिरुचि से संबंधित सवाल आए। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं थी। इसलिए परीक्षार्थियों ने सभी सवाल हल किए।

परीक्षा में इस तरह के आए सवाल

परीक्षा में कई चर्चित मुद्दों, इतिहास व भारतीय संविधान से जुड़े सवाल आए। इनमें संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। इसका सही उत्तर डा. राजेंद्र प्रसाद रहा। भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। इसका सही उत्तर दो वर्ष 11 माह 18 दिन रहा। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर क्षोभ मंडल रहा। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। इसका सही उत्तर 86 वां संशोधन रहा है। इसके अलावा साधारण विधेयक कितने चरणों में पारित होता है। यह भी पूछा गया था, जिसका सही उत्तर पांच चरण है।

परीक्षा प्रभारी ने किया केंद्रों का औचक निरीक्षण

परीक्षा के दौरान पीएमश्री राजकीय इंटर कालेज मेरठ के उप प्रधानाचार्य व परीक्षा प्रभारी प्रशांत चौधरी ने दो परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इनमें सेंट थामस गर्ल्स इंटर कालेज व एनएएस इंटर कालेज शामिल है। दोनों केंद्रों पर परीक्षा से कुशल चलती मिली।