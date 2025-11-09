Language
    मेरठ में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा आज, चार केंद्रों पर 1600 अभ्यर्थी देंगे एग्जाम

    By Rajendra Sharma Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 11:10 AM (IST)

    मेरठ में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा रविवार को होगी। शहर के चार केंद्रों पर 1600 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा में 180 प्रश्न होंगे, जिसमें रीजनिंग और विषय संबंधी प्रश्न शामिल हैं। सफल छात्रों को कक्षा 9 से 12 तक हर महीने छात्रवृत्ति मिलेगी।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा रविवार को शहर के चार केंद्रों पर सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक होगी। वहीं, दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक का समय रहेगा।

    पीएमश्री राजकीय इंटर कालेज बेगमपुल रोड में 480, एनएएस इंटर कालेज में 500, एसएसडी ब्वायज इंटर कालेज लालकुर्ती में 500 व सेंट थामस गर्ल्स इंटर कालेज में 198 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार ने चारों केंद्रों पर कक्ष निरीक्षकों की तैनाती कर दी है।

    180 सवाल परीक्षा में आएंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं

    छात्रवृत्ति परीक्षा में कुल 180 सवाल आएंगे। इनमें 90 रीजनिंग व 90 विषय से संबंधित होंगे। सवाल हल करने के लिए तीन घंटे का समय मिलेगा। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षार्थियों को एक काला-नीला बालपेन लेकर आना होगा।

    प्रभारी मंडलीय मनोवैज्ञानिक डा. मनीषा तेवतिया व केंद्र के प्रवक्ता डा. शिवराज सिंह का कहना है कि परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को कक्षा नौ से लेकर 12वीं तक एक हजार रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।