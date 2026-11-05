Namo Bharat Train तकनीकी खराबी के कारण दुहाई स्टेशन पर रूकी, 15 मिनट लेट शताब्दी नगर स्टेशन पहुंची; यात्री हुए परेशान

जागरण संवाददाता, मेरठ। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कारिडोर पर बुधवार रात 9:40 बजे तकनीकी खराबी के चलते नमो भारत ट्रेन दुहाई स्टेशन पर करीब 15 मिनट तक खड़ी रही।

ट्रेन के अचानक रुकने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं, इसके पीछे आ रही दूसरी ट्रेन को सुरक्षा कारणों से गाजियाबाद स्टेशन पर रोकना पड़ा, जिससे रात के वक्त शताब्दी नगर स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हुई।



न्यू अशोक नगर से मोदीपुरम की ओर जा रही नमो भारत ट्रेन तकनीकी खराबी के कारण दुहाई स्टेशन पर 15 मिनट खड़ी रही। ऐसे में शताब्दी नगर स्टेशन पर घोषणा की गई कि मोदीपुरम जाने वाली ट्रेन 15 मिनट विलंब से आएगी।

इस सूचना के बाद यात्री परेशान हुए। बाद में 15 मिनट लेट नमो भारत ट्रेन शताब्दी नगर स्टेशन पहुंची। एनसीआरटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स का कहना है कि तकनीकी खराबी दूर होने के बाद ट्रेन संचालन सामान्य कर दिया गया।

शहर की ट्रैफिक व्यवस्था केवल यातायात पुलिस के भरोसे छोड़ दी गई है। एसपी यातायात लगातार संबंधित थानों की पुलिस को अपने क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुधारने को कह रहे हैं, लेकिन स्थिति यथावत है। बुधवार सुबह से रात तक शहर के सभी प्रमुख मार्गों पर जाम लगा रहा। माल रोड, जीरो माइल और दिल्ली रोड पर हालात सबसे ज्यादा खराब रहे। स्थानीय पुलिस कहीं नजर नहीं आई। कुछ स्थानों पर यातायात पुलिस जरूर व्यवस्था बनाती दिखी। बिजली बंबा बाईपास पर भी शाप्रिक्स माल तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही।