नमो भारत स्टेशन बनेंगे आर्ट और कल्चर के 'सोशल हब', क्रांति भूमि मेरठ से राजधानी दिल्ली तक यात्रियों को मिलेगा नया अनुभव

जागरण संवाददाता, मेरठ। नमो भारत ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को अब अपनी यात्रा के दौरान भारतीय इतिहास, कला और समृद्ध संस्कृति की अनोखी झलक देखने को मिलेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) ने नमो भारत स्टेशनों को कला और विरासत से जोड़ने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों के माध्यम से देश की सांस्कृतिक परंपराओं को आम जनमानस की दैनिक जीवन शैली से जोड़ना है।

सांस्कृतिक आयोजनों और प्रदर्शनियों का बनेगा केंद्र इस साझेदारी के तहत नमो भारत स्टेशनों पर विशेष कला एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनियां,साहित्यिक कार्यक्रम, वर्कशॉप, व्याख्यान और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाएंगे। यह कदम नमो भारत स्टेशनों को केवल एक परिवहन केंद्र न बनाकर एक जीवंत 'सोशल हब' के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा प्रयास है। इससे यात्रियों, छात्रों, कलाकारों और स्थानीय समुदायों को भारत की विविधतापूर्ण विरासत को समझने और सराहने का सीधा अवसर मिलेगा।