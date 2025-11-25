Language
    सौरभ के जन्मदिन पर मुस्कान ने जन्मीं बेटी... भाई कह रहा- यह एक 'गेम' प्लान है

    By Sushil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 06:59 PM (IST)

    मुस्कान ने अपनी बेटी का नाम राधा रखा है, जिसके बाद सौरभ के भाई ने डीएनए टेस्ट की मांग की है। सौरभ के निधन के बाद परिवार में तनाव बढ़ गया है, और संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। डीएनए टेस्ट की मांग ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। मुस्कान ने अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

    पति की कातिल मुस्कान। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, मेरठ। मुस्कान ने मेडिकल कालेज में ही बेटी का नामकरण कर दिया। उसने बेटी का नाम राधा रख दिया है। जेल में मुस्कान पहले ही तय कर चुकी थी कि बेटा हुआ कृष्ण और बेटी हुई तो राधा नाम रखेगी। फिलहाल मुस्कान और उसकी बेटी पूरी तरह से स्वस्थ्य हैं। बुधवार को दोनों को मेडिकल कालेज से जिला कारागार में शिफ्ट कर दिया जाएगा। उधर, सौरभ के भाई ने बताया कि बच्ची का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अगर बेटी सौरभ की है, ऐसे में मुस्कान उसे नुकसान पहुंचा सकती है। उसने कहा कि सौरभ के जन्मदिन पर बेटी को जन्म देना भी मुस्कान का गेम प्लान है, जबकि डाक्टरों ने उसके प्रसव की तिथि 28 नवंबर घोषित की थी। उसके बावजूद भी मुस्कान ने 24 नवंबर को बेटी जन्मी है।

    तीन मार्च की रात को ब्रह्मपुरी के इंद्रानगर में मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर दी थी। शव को चार टुकड़े में बांटकर नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से जमा दिया था। उसके बाद मुस्कान-साहिल घूमने हिमाचल प्रदेश चले गए थे। 17 मार्च को दोनों लौटे। तब सौरभ हत्याकांड का राजफाश हुआ। पुलिस ने 19 मार्च को मुस्कान और साहिल को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था।

    जेल में नियमित मेडिकल जांच में मुस्कान गर्भवती मिली थी। मेडिकल कालेज में सोमवार की शाम 6:50 पर मुस्कान ने बेटी को जन्म दिया। मां-बेटी पूरी तरह स्वस्थ हैं। जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि मुस्कान ने मेडिकल कालेज में ही बेटी का नामकरण कर दिया। वह पहले से ही तय कर चुकी थी कि बेटा हुआ तो कृष्ण और बेटी हुई तो राधा नाम रखेगी। इसलिए बेटी का नाम राधा रख दिया गया।

    डा. शगुन सिंह ने बताया कि मुस्कान को मंगलवार की रात भी मेडिकल कालेज में रखा जाएगा। बुधवार को उसे मेडिकल से जिला कारागार में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जेल अधीक्षक का कहना है कि कोर्ट और डीजी जेल को मुस्कान के बेटी होने की सूचना दे दी गई है। वहां से मुस्कान के साथ उसकी बेटी को भी जेल में रखने की अनुमति मिल गई है। मुस्कान की बेटी को जेल नियमों के अनुसार ही सभी सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

    मुस्कान का पूरा गेम प्लान है :
    भाई राहुल ने बताया कि नवजात और मुस्कान की पहली बच्ची का भी एक साथ ही डीएनए टेस्ट करा देना चाहिए। अगर दोनों बेटियां सौरभ की है, तब वह दोनों बच्चियों को अपने साथ रखेंगे। सौरभ की बेटियों को भी मुस्कान नुकसान पहुंचा सकती है। सौरभ के जन्मदिन पर बेटी को जन्म देना भी मुस्कान का बड़ा गेम प्लान है। इसलिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र देक बच्ची का डीएनए टेस्ट कराने का आग्रह करेंगे।