रविता ने बच्चों के लिए पूजा, मुस्कान ने भी बेटियों के लिए रखा व्रत; मृत्युदंड की सजा के बाद अहोई अष्टमी पूजा

जागरण संवाददाता, मेरठ। मृत्युदंड की सजा पाई मुस्कान व रविता ने बच्चों की दीर्घायु के लिए अहोई अष्ठमी का व्रत रखा। जेल प्रशासन ने अहोई पूजा के लिए जरूरी सामान उन्हें उपलब्ध कराया। मुस्कान व रविता समेत महिला बैरक में बंद 23 महिला बंदियों ने अहोई अष्टमी का व्रत रखा। उन्होंने रात में पूजा कर तारे देखकर जल अर्पित किया ओर फिर व्रत खोला।

ब्रह्मपुरी निवासी मुस्कान ने अपने पति सौरभ राजपूत की प्रेमी साहिल संग मिलकर हत्या कर दी थी। जिला जज ने इस मामले में सुनवाई के बाद मुस्कान व साहिल को दोषी करार दिया और उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई है। उनकी अपनी हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है।