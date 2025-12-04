प्रेमिका पर कर दी थी टिप्पणी... प्रेमी को नागवार गुजार और युवक को ईटों से कुचलकर मार डाला

जागरण संवाददाता, मेरठ। परतापुर में युवक की हत्या मामले का पुलिस ने राजफाश कर दिया है। प्रेमिका पर टिप्पणी करने की वजह से युवक की हत्या की गई है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

परतापुर थाना क्षेत्र के मोहकमपुर रेलवे ट्रैक के पास 27 नवंबर को एक युवक का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई थी। चेहरे पर ताबड़तोड़ वार कर युवक को मौत के घाट उतारा गया था। युवक की पहचान राजू पुत्र मांगेराम निवासी खजूर वाला मोहल्ला मलियाना थाना टीपी नगर के रूप में हुई। भाई पप्पू की तरफ से परतापुर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया।