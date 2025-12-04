प्रेमिका पर कर दी थी टिप्पणी... प्रेमी को नागवार गुजार और युवक को ईटों से कुचलकर मार डाला
एक दुखद घटना में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पर की गई टिप्पणी से नाराज़ होकर एक युवक को ईंटों से कुचलकर मार डाला। आरोपी ने युवक को अपनी प्रेमिका के बार ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। परतापुर में युवक की हत्या मामले का पुलिस ने राजफाश कर दिया है। प्रेमिका पर टिप्पणी करने की वजह से युवक की हत्या की गई है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
परतापुर थाना क्षेत्र के मोहकमपुर रेलवे ट्रैक के पास 27 नवंबर को एक युवक का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई थी। चेहरे पर ताबड़तोड़ वार कर युवक को मौत के घाट उतारा गया था। युवक की पहचान राजू पुत्र मांगेराम निवासी खजूर वाला मोहल्ला मलियाना थाना टीपी नगर के रूप में हुई। भाई पप्पू की तरफ से परतापुर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया।
राजू का मोबाइल फोन घटना स्थल से नहीं मिला है। पुलिस ने उसके मोबाइल की तलाश की और राजू के नंबर की सीडीआर निकलवाई। एक नंबर ऐसा था जिस पर कई बार बात की गई थी। वही नंबर हनी उर्फ विनीत आनंद का था, जो टीपी नगर के शिवपुरम में रह रहा था। पुलिस ने हनी को गिरफ्तार कर लिया। हनी ने बताया की प्रेमिका पर युवक ने टिप्पणी कर दी थी, इसीलिए ईटों से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने हनी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से रिमांड बनाकर आरोपित को जेल भेज दिया गया।
