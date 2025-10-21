Language
    यूपी के इस जिले में शराब पीने के बाद खेलने लगे जुआ, जीत होने पर 200 रुपये मांगे तो तहेरे भाई ने चचेरे को मार डाला

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 05:51 PM (IST)

    Murder in Bulandshahar : बुलंदशहर के सूरजपुर मखैना गांव में जुए के 200 रुपये मांगने पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। बबलू नामक व्यक्ति ने अपने तहेरे भाई सुनील से जुए में जीते पैसे मांगे थे, जिसके बाद सुनील ने उसकी पिटाई की जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।

    Hero Image

    बबलू का फाइल फोटो (सौ. पुलिस ) 

    संवाद सूत्र, जागरण दानपुर (बुलंदशहर)। युवक को तहेरे भाई से जुए में जीते 200 रुपये मांगना भारी पड़ गया। रुपये मांगने पर दोनों के बीच मारपीट हो गई। इस मारपीट में युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।
    कोतवाली डिबाई की रिपोर्टिंग चौकी दौलतपुर क्षेत्र अलीगढ़-अनूपशहर मार्ग स्थित सूरजपुर मखैना गांव निवासी सचिन कुमार ने बताया कि उसके भाई 23 वर्षीय बबलू पुत्र बुद्धसेन की तहेरे भाई सुनील पुत्र जीवन से गहरी दोस्ती थी। दोनों साथ में मजदूरी करते थे। रविवार को दोनों ने शराब पी थी। इसके बाद दोनों मकान में ताश से जुआ खेलने लगे।
    जीत होने पर बबलू ने सुनील से 200 रुपये मांगे। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। कहासुनी से नाराज सुनील ने बबलू के पेट में कई घूंसे मारे और नीचे गिराकर बुरी तरह पीटा। मारपीट के बाद आरोपित फरार हो गया।
    घायल बबलू को स्वजन निजी चिकित्सक के यहां ले गए। यहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। देर रात बबलू के घर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भाई सचिन की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है।
    बबलू चार भाई और दो बहनों में दूसरे नंबर का था। उसकी शादी हो चुकी थी। घटना के बाद पत्नी दुर्गेश और दो बच्चों का रो रोकर बुरा हाल है। कोतवाली प्रभारी रविरतन सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया ताश खेलने के दौरान दोनों में झगड़ा होने की बात सामने आई है। सचिन की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

    गांव में जुए शराब और सटटा जोरों पर

    गांव में बबलू की झगड़े के दौरान हुई मौत के बाद ग्रामीणों ने चर्चाओं का माहौल गर्म है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में जुआ सट्टे और शराब पीने वालों का आतंक है। शाम का बुजुर्ग अथवा सभ्य लोगों का निकलना दूभर हो जाता है। कोतवाली क्षेत्र से गांव की दूरी लगभग 12 किमी है, इसलिए पुलिस का आवागमन कम है। नतीजा आए दिन लोग शराब पीकर हंगामा करते हैं।