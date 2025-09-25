जब सिवाया टोल प्लाजा पर पहुंचा सांसद चंद्रशेखर का काफिला तो क्या हुआ जो हो गया हंगामा? इंस्पेक्टर ने बताई पूरी बात

नगीना सांसद चंद्रशेखर का काफिला दौराला क्षेत्र के सिवाया टोल प्लाजा पर रोका गया। सांसद आरोपियों से मिलने जा रहे थे। पुलिस ने सांसद समेत पांच गाड़ियां जाने दी बाकी रोकने पर कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और नारेबाजी की। पुलिस के समझाने पर कार्यकर्ता शांत हुए। इंस्पेक्टर दौराला ने बताया कि पांच गाड़ियां रवाना की गईं बाकी कार्यकर्ताओं को रोका गया था।

जागरण संवाददाता, मोदीपुरम। दौराला क्षेत्र में गांव दादरी और सरधना के क्षेत्र में गांव सलावा में हुए पथराव और बवाल के आरोपितों से जिला कारागार में मिलने जा रहे नगीना सांसद चंद्रशेखर का काफिला गुरुवार को सिवाया टोल प्लाजा पहुंचा।

जहां पुलिस ने सांसद समेत उनके प्रतिनिधि मंडल की पांच गाड़ियों को जाने दिया। मगर, जो अन्य गाड़ियों को पुलिस ने रोका, उनमें सवार कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, जिससे उनकी पुलिस से नौंकझोंक भी हुई। बाद में पुलिस के समझाने पर शांत हो गए।

जिला कारागार में बंद सलावा और दादरी प्रकरण के आरोपितों से मिलने के लिए नगीना सांसद चंद्रशेखर अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ दौराला की ओर से आ रहे थे। सिवाया टोल प्लाजा पर इंस्पेक्टर दाैराला पुलिस बल के साथ तैनात थे।

सांसद का स्वागत करने के लिए जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में टोल प्लाजा पर कार्यकर्ता मौजूद रहे। टोल प्लाजा पर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने सांसद के जयकारें लगाने शुरू कर दिए। सांसद ने भी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। पुलिस ने सांसद समेत उनके काफिले की अन्य पांच गाड़ियों को महानगर की ओर जाने दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। मगर बाकी गाड़ियों को पुलिस ने टोल पर ही रोक दिया। जिसके बाद उन्होंने नारेबाजी कर हंगामा कर दिया। पुलिस से उनकी नौंकझोंक भी हुई। पुलिस ने समझाकर शांत किया, उसके बाद कार्यकर्ता वापस लौट गए।