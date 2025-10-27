'मौत' बनकर पांच वर्ष की बच्ची को रौंदने ही वाली थी ट्रेन कि ट्रैक पर दौड़ पड़ी मां और फिर...

संवाद सूत्र, जागरण, दौराला (मेरठ)। रविवार देर शाम पांच वर्षीय बच्ची टहलते हुए दिल्ली-हरिद्वार रेल ट्रैक पर पहुंच गई। इसी बीच ट्रेन आ गई। बेटी को बचाने की खातिर उसकी मां अपनी जान की परवाह किए बिना ट्रैक पर दौड़ पड़ी। उसने बेटी को तो बचा लिया लेकिन खुद घायल हो गई। बेटी को भी चोट आई हैं। घायल मां-बेटी को सीएचसी दौराला में उपचार देने के बाद एसडीएस ग्लोबल अस्पताल में भर्ती कराया है। इंचौली थानाक्षेत्र के देदवा गांव निवासी नितिन की पत्नी ज्योति रविवार को दवा लेने दौराला आई थी।

इस दौरान रेलवे स्टेशन के पास स्थित बाजार में एक दुकान से कुछ सामान खरीदने लगी। उनकी बेटी पांच वर्षीय बेटी नियति भी उनके साथ थी। इसी बीच बेटी उनका हाथ छुड़ाकर दुकान से बाहर आ गई और टहलते हुए ट्रैक पर पहुंच गई। इस दौरान ट्रैक पर मेरठ से सहारनपुर जा रही 64557 डीएम पेसेंजर ट्रेन पहुंच गई। बच्ची को ट्रैक पर देख लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर ज्योति भी दुकान से बाहर आ गई। बेटी को ट्रैक पर देख ज्योति जोर से चिल्लाते हुए ट्रैक की तरफ दौड़ पड़ी।