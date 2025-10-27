Language
    'मौत' बनकर पांच वर्ष की बच्ची को रौंदने ही वाली थी ट्रेन कि ट्रैक पर दौड़ पड़ी मां और फिर...

    By Sanjeev Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 01:36 PM (IST)

    Meerut News: दौराला में दिल्ली-हरिद्वार रेल मार्ग पर एक माँ ने अपनी पाँच वर्षीय बेटी को ट्रेन से बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। बच्ची खेलते हुए रेल की पटरी पर पहुँच गई थी, तभी ट्रेन आ रही थी। माँ ने उसे बचाने के लिए दौड़ लगाई और उसे पटरी से हटा दिया, लेकिन खुद गंभीर रूप से घायल हो गई। माँ और बेटी दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    घायल बच्ची का उपचार करते चिकित्सक। जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण, दौराला (मेरठ)। रविवार देर शाम पांच वर्षीय बच्ची टहलते हुए दिल्ली-हरिद्वार रेल ट्रैक पर पहुंच गई। इसी बीच ट्रेन आ गई। बेटी को बचाने की खातिर उसकी मां अपनी जान की परवाह किए बिना ट्रैक पर दौड़ पड़ी। उसने बेटी को तो बचा लिया लेकिन खुद घायल हो गई। बेटी को भी चोट आई हैं। घायल मां-बेटी को सीएचसी दौराला में उपचार देने के बाद एसडीएस ग्लोबल अस्पताल में भर्ती कराया है। इंचौली थानाक्षेत्र के देदवा गांव निवासी नितिन की पत्नी ज्योति रविवार को दवा लेने दौराला आई थी।

    इस दौरान रेलवे स्टेशन के पास स्थित बाजार में एक दुकान से कुछ सामान खरीदने लगी। उनकी बेटी पांच वर्षीय बेटी नियति भी उनके साथ थी। इसी बीच बेटी उनका हाथ छुड़ाकर दुकान से बाहर आ गई और टहलते हुए ट्रैक पर पहुंच गई। इस दौरान ट्रैक पर मेरठ से सहारनपुर जा रही 64557 डीएम पेसेंजर ट्रेन पहुंच गई। बच्ची को ट्रैक पर देख लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर ज्योति भी दुकान से बाहर आ गई। बेटी को ट्रैक पर देख ज्योति जोर से चिल्लाते हुए ट्रैक की तरफ दौड़ पड़ी।

    महिला ने ट्रेन पहुंचने से पहले बच्ची को उठाकर ट्रैक से बाहर फेंक दिया। लोको पायलेट ने भी ट्रेन रोकने के लिए इमरजेंसी ब्रेक लगाए, फिर भी महिला ट्रेन की चपेट में आने से घायल हो गई। बच्ची को भी चोट आई। घायल बच्ची और महिला को सीएचसी दौराला में भर्ती कराया। पुलिस ने सीएचसी पहुंचकर जानकारी ली। सीएचसी पहुंचे स्वजन ने घायलों को मोदीपुरम स्थित एसडीएस ग्लोबल अस्पताल में भर्ती कराया। दौराला इंस्पेक्टर सुमन कुमार सिंह ने बताया कि महिला ने दवा लेने के लिए दौराला आने की बात बताई है। जांच की जा रही है।