यूपी में मस्जिद की छत को किया जा रहा था पक्का, तभी पहुंच गई पुलिस... रुकवा दिया काम

जागरण संवाददाता, मोदीपुरम। कंकरखेड़ा क्षेत्र के जेवरी गांव में करीब 17 वर्ष पुरानी मस्जिद की छत को पक्की करने के लिए लिंटर डालने का निर्माण कार्य हो रहा था, जिसके ग्रामीणों ने विरोध करते हुए हंगामा किया। डायल-112 की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। जिसके बाद पुलिस ने बिना अनुमति के हो रहे निर्माण कार्य को रूकवा दिया। साथ ही दोबारा ऐसी हरकत करने पर सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र की खिर्वा रोड पर जेवरी गांव है। इस गांव में अधिकांश आबादी गुर्जर समाज की है। गांव में करीब 15-17 वर्ष पुरानी छोटी मस्जिद है, जिसकी छत गाटर और पटिया की बनी हुई है। गाटर पटिया को हटाकर छत पर आरसीसी का लिंटर डालने के लिए ढूला और सरिया बांधने का कार्य कई दिनों से हो रहा था। जानकारी होने पर कुछ युवकों की भीड़ मस्जिद पर पहुंची और लिंटर के निर्माण कार्य का विरोध करते हुए हंगामा कर दिया।

मामले की जानकारी डायल-112 को दी गई। जिसके बाद कंकरखेड़ा इंस्पेक्टर विनय कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस दोनों पक्षों की बात को सुना। विरोध करने वालों का कहना था कि निर्माण कार्य कराने की कोई अनुमति भी नहीं है, जिसके बाद पुलिस ने मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लाेगों से बातचीत कर निर्माण कार्य रूकवा दिया।

इंस्पेक्टर विनय कुमार ने बताया कि मस्जिद की देखभाल करने वाले लोगों ने आश्वासन दिया है कि वह छत का निर्माण कार्य नहीं करेंगे, गाटर पटिया की छत रहेगी। गांव प्रधान पति शिब्बू ने कहा कि मस्जिद के लिंटर के निर्माण कार्य का कुछ युवकों ने विरोध किया था, पुलिस ने मामला शांत करा दिया।