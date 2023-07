Vande bharat: रेल यातायात पर जोरदार बारिश का असर, मेरठ में गोल्डन टेंपल और वंदे भारत का इंतजार करते रहे यात्री

Monsoon Rain Effects Vande bharat Train मेरठ के प्लेटफार्म पर यात्री इंतजार करते रहे लेकिन ट्रेन नहीं पहुंची। मंगलवार को वंदे भारत समेत चार ट्रेन निरस्त रहीं। गोल्डन टेंपल व छत्तीसगढ़ नहीं आई मेरठ। दिल्ली और हरिद्वार के पास जलभराव से ट्रेनों का संचालन प्रभावित। सहारनपुर में भी तीसरे दिन गाड़ियां कैंसिल रहने से लेागों को परेशानी का सामना पड़ा।

Vande bharat: मेरठ में वंदे भारत का लोग इंतजार करते दिखे।

मेरठ, जागरण संवाददाता। जोरदार वर्षा से सड़क ही नहीं रेल मार्ग भी प्रभावित हुआ है। तीन दिन से ट्रेनों का संचालन प्रभावित है। मंगलवार को हरिद्वार के आगे पुलिया बह जाने से ट्रेनों का आवागमन अवरुद्ध हो गया। मेरठ से होकर जाने वाली लगभग सभी प्रमुख ट्रेनें निरस्त हैं या रूट डायवर्ट कर संचालित हो रही हैं। आनंद विहार नहीं रवाना हो सकी वंदे भारत देहरादून से चली वंदे भारत को मंगलवार को सुबह रायवाला स्टेशन पर ही रोक दिया गया। ट्रेन आनंद विहार के लिए नहीं रवाना हुई। इसी तरह ट्रेन शाम को आनंद विहार से संचालित नहीं हुई।मुंबई से आने वाली गोल्डन टेंपल वाया पानीपत रवाना हुई। वहीं, डाउन में ट्रेन अमृतसर और सहारनपुर के बीच निरस्त रही। इसके बाद ट्रेन सहारनपुर से चली। छत्तीसगढ़, शालीमार ट्रेन मेरठ नहीं आई। ऐसे में मेरठ आने और यहां से जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली-अंबाला एक्सप्रेस, नई दिल्ली जालंधर एक्सप्रेस और सहारनपुर-दिल्ली सुपरफास्ट अप और डाउन में निरस्त रही। यात्रियों को झेलनी पड़ी परेशानी दैनिक यात्रियों को भी परेशानी झेलनी पड़ी। जनशताब्दी एक्सप्रेस पौने दो घंटे विंलब से मेरठ आई। मुजफ्फरनगर में ट्रेन को डेढ़ घंटा रोका गया। ट्रेन में बड़ी संख्या में कांवड़ियां भी सवार रहे। पैसेंजर ट्रेने भी विलंबित रहीं, इनमें यात्रियों की भारी भीड़ रही।रूट डायवर्ट 19031 अहमदाबाद ऋषिकेश को केवल हरिद्वार तक गई। इसके आगे ट्रेन निरस्त रही। सहारनपुर दिल्ली मेमू स्पेशल शहादरा तक गई। शहदरा से दिल्ली तक निरस्त रही। सहारनपुर दिल्ली स्पेशल ट्रेन 12 जुलाई को केवल साहिबाबाद तक जाएगी। सहारनपुर दिल्ली मेमू स्पेशल हरिद्वार और सहारनपुर के बीच 12 को निरस्त रहेगी।

Edited By: Abhishek Saxena