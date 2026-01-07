सपा MLA अतुल प्रधान ने संगीत सोम पर उठाए सवाल, बोले- कुरैशी के साथ करते हैं मीट कारोबार, शाहरुख खान से है दिक्कत

जागरण संवाददाता, मेरठ। सरधना सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि संगीत सोम एक तरफ तो मोइन कुरैशी के साथ मीट का कारोबार करते हैं और फिल्म स्टार शाहरुख खान को गद्दार बताकर हिन्दू-मुस्लिम कर रहे हैं।

वहीं उन्होंने कहा कि सरकार 11 साल में 66 करोड़ रुपए अब तक सोम पर खर्च कर चुकी हैं, उन्हें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से सुरक्षा मिली हुई हैं। बुधवार को विधायक अतुल प्रधान ने अपने आवास पर पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि संगीत सोम मीट का कारोबार करते हैं। वह भी मुस्लिम लोगों के साथ मिलकर और वैसे हिंदूवादी नेता बनते हैं। उन्होंने सरकार से मांग की हैं कि पूर्व में सोम पर गोबर से सने हैंड ग्रेनेड से हमला हुआ, गोलियां चली, उस केस का आज तक भी राजफाश नहीं हुआ हैं।