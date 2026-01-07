सपा MLA अतुल प्रधान ने संगीत सोम पर उठाए सवाल, बोले- कुरैशी के साथ करते हैं मीट कारोबार, शाहरुख खान से है दिक्कत
Meeurt News : समाजवादी पार्टी के सरधना से विधायक अतुल प्रधान ने भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रधान ने कहा कि सोम मोइन कुरै ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। सरधना सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि संगीत सोम एक तरफ तो मोइन कुरैशी के साथ मीट का कारोबार करते हैं और फिल्म स्टार शाहरुख खान को गद्दार बताकर हिन्दू-मुस्लिम कर रहे हैं।
वहीं उन्होंने कहा कि सरकार 11 साल में 66 करोड़ रुपए अब तक सोम पर खर्च कर चुकी हैं, उन्हें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से सुरक्षा मिली हुई हैं।
बुधवार को विधायक अतुल प्रधान ने अपने आवास पर पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि संगीत सोम मीट का कारोबार करते हैं। वह भी मुस्लिम लोगों के साथ मिलकर और वैसे हिंदूवादी नेता बनते हैं। उन्होंने सरकार से मांग की हैं कि पूर्व में सोम पर गोबर से सने हैंड ग्रेनेड से हमला हुआ, गोलियां चली, उस केस का आज तक भी राजफाश नहीं हुआ हैं।
हाल फिलहाल मै उनकी सुरक्षा का रिव्यू होना था, अब उन्हें बांग्लादेश से धमकी मिलने लगी हैं। यह कोई घटना नहीं हैं केवल सुरक्षा बचाने का प्रोपगेंडा हैं। यह सभी केस खुलने चाहिए, उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सोम की सुरक्षा पर सरकार प्रतिमाह 40 से 50 लाख रुपए खर्च करती हैं, ये सुरक्षा का प्रयोग करके जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं, गरीब लोगो के मकान कब्जा रहे हैं, इनकी सम्पत्ति की भी जांच होनी चाहिए।
यह भी पढ़ें- भाजपा के पूर्व MLA संगीत सोम को परिवार सहित बम से उड़ाने की धमकी, बांग्लादेश के नंबरों से आए फोन
अतुल प्रधान ने कहा कि बांग्लादेश में जो हत्याएं हो रही हैं इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। देश की सरकार शाहरुख खान को पुरस्कार देती हैं और उनका एक नेता शाहरुख खान का नाम लेकर हिन्दू मुस्लिम करता हैं। बीसीसीआई को तो बांग्लादेश से संबंध खत्म कर देने चाहिए। उन्होंने संगीत सोम को दो मीट फैक्ट्री में डारेक्टर बताया।
यह भी पढ़ें- IPL से बाहर होंगे मुस्ताफिजुर रहमान, इसे लेकर भाजपा के पूर्व MLA संगीत सोम ने दिया बड़ा बयान, बताया सनातनियों की जीत
दस्तावेज भी विधायक ने दिखाए
पत्रकार वार्ता के दौरान अतुल प्रधान ने सभी आरोपों पर दस्तावेज भी पेश किए। उन्होंने बताया कि संगीत सोम की मीट फैक्ट्रियों का मीट विदेशो में सप्लाई होता हैं। इसके अलावा वह शराब का कारोबार भी करते हैं जो गलत तरीके से किया जा रहा हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।