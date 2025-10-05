Language
    CCSU के बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए अंतिम मौका, डेट हो गई फाइनल

    By Rajendra Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 09:29 PM (IST)

    चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध अल्पसंख्यक बीएड कॉलेजों में कोटे के तहत प्रवेश की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर है। विश्वविद्यालय ने कॉलेजों को आदेश जारी किए हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है। बीएड प्रथम वर्ष का परिणाम भी जल्द ही जारी किया जाएगा।

    सीसीएसयू के अल्पसंख्यक बीएड कालेजों में नौ अक्टूबर तक होंगे प्रवेश

    जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू) से संबंद्ध अल्पसंख्यक बीएड कालेजों में आगामी नौ अक्टूबर तक कोटे के प्रवेश होंगे। सीसीएसयू ने संबंद्ध बीएड अल्पसंख्यक कालेजों के सभी निदेशक व प्राचार्यों को प्रवेश को लेकर आदेश जारी किए हैं।

    सीसीएसयू से बीएड के तीन सौ से अधिक बीएड कालेज संबंद्ध हैं। इनमें अल्पसंख्यक कालेजों की संख्या 44 है। इनमें अल्पसंख्यक कोटे के तहत प्रवेश होने है। राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा-25 का आयोजन इस बार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की ओर से किया गया था।

    बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के निर्देश पर सीसीएसयू से संबंद्ध बीएड कालेजों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण की बीएड काउंसलिंग प्रक्रिया से प्रवेश गत तीन अक्टूबर तक हो चुके हैं।

    अब गत चार अक्टूबर से संबंद्ध अल्पसंख्यक बीएड कालेजों में अल्पसंख्यक कोटे के तहत काउंसलिंग से बीएड प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह प्रवेश आगामी नौ अक्टूबर तक किए जाएंगे। इस बारे में कुलसचिव डा. अनिल कुमार यादव ने आदेश जारी किए हैं।

    बीएड प्रथम वर्ष का परिणाम जल्द होगा जारी

    सीसीएसयू जल्दी ही अब बीएड प्रथम वर्ष की मुख्य परीक्षा परिणाम भी जारी करने जा रहा है। यह परीक्षा परिणाम इस सप्ताह जारी हो जाएगा। इसके लिए रविवार के अवकाश के दिनों में भी तेजी से कार्य चल रहा है। छात्र-छात्राओं के फार्म में विभिन्न त्रुटियां ठीक की जा रही हैं। वहीं, प्रमाण पत्र की कमियों को मंगाकर पूरा किया जा रहा है। इनमें माइग्रेशन न लगाने वाले छात्र-छात्राओं से भी मंगाकर लगाया जा रहा है।

    भौतिक विज्ञान विषय के साक्षात्कार 10 अक्टूबर को

    सीसीएसयू के भौतिक विज्ञान विषय के पीएचडी में प्रवेश के लिए अवमुक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को 10 अक्टूबर को सुबह 10 बजे साक्षात्कार के लिए भौतिक विज्ञान विभाग में बुलाया गया है। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी अपने मूल एवं स्वप्रमाणित प्रतिलिपि लेकर आएंगे।इनमें मुख्य रूप से समस्त शैक्षणिक अभिलेख, भरे गए आवेदन फार्म की एक प्रति, प्रवेश पत्र की एक प्रति, छह पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, पहचना पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, नेट व जेआरएफ प्रमाण पत्र एवं प्रस्तावित शोध क्षेत्र के बारे में पांच सौ शब्दों में एक लेख लाना होगा। वहीं, विधि विषय के पीएचडी में प्रवेश के लिए अवमुक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को 14 एवं 15 अक्टूबर को सुबह 10 बजे विधि विभाग में बुलाया गया है।