आलीशान मकान में चल रहा था मिनी कमेला, पुलिस पहुंची तो छत के रास्ते भाग खड़े हुए आरोपित

जागरण संवाददाता, मेरठ। लिसाड़ी गेट, कोतवाली और लोहियानगर क्षेत्र में पशुओं का कटान लगातार जारी है। बेखौफ यहां मिनी कमेलों का संचालन हो रहा है। गुरुवार सुबह लिसाड़ी गेट थाना पुलिस ने लिसाड़ी रोड़ पर मुहल्ला ऊंचा सद्दीकनगर में एक मकान पर छापा मारा। यहां एक हाल में भैंस का कटान होता मिला। मौका पाकर मकान मालिक व कमेला संचालक साथियों के साथ छत के रास्ते फरार हो गए।

पुलिस ने मौके से 20 कुंतल भैंस का मांस, पशु अवशेष, कटान में प्रयुक्त उपकरण, सामान व चार जीवित भैंस बरामद की। पुलिस ने मकान मालिक, कमेला संचालक समेत छह लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है। आरोपितों की तलाश की जा रही है। लिसाड़ी गेट थाना प्रभारी अशोक कुमार ने पुलिस टीम के साथ ऊंचा सद्दीकनगर निवासी सोनू व छोटे के मकान पर छापा मारा। यहां पिछले हिस्से में बने हाल में मिनी कमेला चल रहा था। जिसमें कुछ लोग पशुओं का कटान कर रहे थे। पुलिस के छापा मारते ही कटान कर रहे सोनू व छोटे साथियों के साथ फरार हो गए। तंग गली में बने इस मकान में लंबे समय से कटान की बात पुलिस को पता चली थी।

संकरी गली में मकान में लगा है इटेलियन पत्थर

जिस मकान में मिनी कमेला चल रहा था, उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यहां कमेले का संचालन हो रहा है। सोनू व छोटे का यह मकान मुख्य मार्ग से दूर तंग संकरी गली में है। बेहद शानदार इस मकान में बाहर से अंदर तक इटेलियन पत्थर लगा है। मुख्य गेट के बाद शानदार ड्राइंग रूम था। इसके बराबर में कमरे थे। ऊपर मकान मालिक का परिवार रहता है। ड्राइंग रूम के बाद कमरा व उसके पीछे एक बड़ा पत्थर लगा बड़ा हाल था। इसी में कमेला चल रहा था और धड़ल्ले से पशुओं का कटान किया जा रहा था।