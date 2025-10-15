Meeurt News : ट्रांसपोर्टर के जहर निगलने और थर्ड डिग्री देने के मामले में दारोगा सहित तीन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, मेरठ। भावनपुर थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव लौटते समय सोमवार रात ट्रांसपोर्टर पुष्पेंद्र नागर के साथ 20 हजार की लूट हुई थी। पुलिस से शिकायत की तो आरोप है कि उल्टा उनका ही मेडिकल कराकर कई घंटे थाने में रखा गया। इससे क्षुब्ध ट्रांसपोर्टर ने मंगलवार सुबह कीटनाशक पी लिया। स्वजन ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी हालत चिंताजनक बनी है। इस मामले में दारोगा सहित तीन के विरुद्ध थाना भावनपुर पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पुलिस तीन फरार आरोपितों की तलाश कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोमवार देर रात पुष्पेंद्र के साथ बाइक सवार बदमाशों ने 20 हजार रुपए लूट लिए थे। उनके साथ मारपीट भी की गई थी। उन्होंने थाना पुलिस को सूचना दी थी। भावनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई के बजाय पुष्पेंद्र के साथ ही मारपीट करते हुए बदसलूकी की। इसके साथ ही उनके फोन भी कब्जे मे ले लिया था। इससे आहत होकर ग पुष्पेंद्र ने अगले रोज जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या का प्रयास किया था। वही पीड़ित की हालत नाजुक बनी हुई है। है। डीआईजी के निर्देशन पर एसओ भावनपुर को निलंबित कर दिया गया है। दूसरी और एक दरोगा सहित तीन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। उनकी तलाश जारी है।