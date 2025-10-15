Language
    Meeurt News : ट्रांसपोर्टर के जहर निगलने और थर्ड डिग्री देने के मामले में दारोगा सहित तीन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 03:09 PM (IST)

    Meeurt News : मेरठ के भावनपुर में ट्रांसपोर्टर पुष्पेंद्र नागर से लूटपाट हुई, जिसकी शिकायत करने पर पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। इससे आहत होकर पुष्पेंद्र ने जहर खा लिया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर एसओ भावनपुर को निलंबित कर दिया गया है और दारोगा सहित तीन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। लापरवाही के चलते एक और एसओ को सस्पेंड कर दिया गया है।

    दारोगा सहित तीन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज 

    जागरण संवाददाता, मेरठ। भावनपुर थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव लौटते समय सोमवार रात ट्रांसपोर्टर पुष्पेंद्र नागर के साथ 20 हजार की लूट हुई थी। पुलिस से शिकायत की तो आरोप है कि उल्टा उनका ही मेडिकल कराकर कई घंटे थाने में रखा गया। इससे क्षुब्ध ट्रांसपोर्टर ने मंगलवार सुबह कीटनाशक पी लिया। स्वजन ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी हालत चिंताजनक बनी है। इस मामले में दारोगा सहित तीन के विरुद्ध थाना भावनपुर पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पुलिस तीन फरार आरोपितों की तलाश कर रही है।

    सोमवार देर रात पुष्पेंद्र के साथ बाइक सवार बदमाशों ने 20 हजार रुपए लूट लिए थे। उनके साथ मारपीट भी की गई थी। उन्होंने थाना पुलिस को सूचना दी थी। भावनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई के बजाय पुष्पेंद्र के साथ ही मारपीट करते हुए बदसलूकी की। इसके साथ ही उनके फोन भी कब्जे मे ले लिया था। इससे आहत होकर ग पुष्पेंद्र ने अगले रोज जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या का प्रयास किया था। वही पीड़ित की हालत नाजुक बनी हुई है। है। डीआईजी के निर्देशन पर एसओ भावनपुर को निलंबित कर दिया गया है। दूसरी और एक दरोगा सहित तीन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। उनकी तलाश जारी है।

    मुकदमा दर्ज नहीं करने पर भावनपुर एसओ सस्पेंड

    जागरण संवाददाता, मेरठ। मंगलवार की देर शाम ट्रांसपोर्टर पुष्पेंद्र नागर के भाई विकल की तरफ से घटना की तहरीर भावनपुर थाने में दी गई। उनका आरोप है कि सियाल के बाइक सवार युवकों ने मारपीट कर लूटपाट की। जाते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। उसके बाद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। पुलिस की जांच में सामने आया कि लूट या हादसा दोनों में पुलिस को मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। लापरवाही मानते हुए एसओ योगेंद्र कुमार को सस्पेंड कर दिया।
    पुष्पेंद्र नागर के जहर खाने के बाद मुबारिकपुर के लोग गढ़ रोड स्थित अस्पताल में पहुंचे। पुलिस का विरोध किया। भावनपुर एसओ को अस्पताल से ही वापस लौटा दिया है। उसके बाद कई थानों की पुलिस को मौके पर भेजा। सीओ सिविल लाइंस अभिषेक तिवारी ने बताया कि परिवार को समझाकर शांत कर दिया गया। पुष्पेंद्र नागर का उपचार चल रहा है।