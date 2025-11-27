कौन हैं मेरठ की शुभ्रा!... जिनके लिए महानायक अमिताभ बच्चन ने की योग्य वर मिलने की भविष्यवाणी

जागरण संवाददाता, मेरठ। कौन बनेगा करोड़पति में भले ही प्रतिभागियों का प्राथमिक उद्देश्य खूब सारी धनराशि जीतना हो, लेकिन वहां पहुंचने के बाद हर पल करोड़पति जैसा ही महसूस होता है। विशेष तौर पर जब महानायक अमिताभ बच्चन आसपास हों। उनकी भाषा, प्रतिभागियों के साथ सहज व्यवहार, हंसी-ठिठोली और हर आयु वर्ग के प्रतिभागी के साथ उसी के जैसा बन जाने की सहजता करोड़ों रुपयों से अधिक मूल्यवान अनुभव दे जाती है। कौन बनेगा करोड़पति के 17वें सीजन में बुधवार और गुरुवार रात हाट सीट पर नजर आईं मेरठ की शुभ्रा शर्मा ने कुछ इन्हीं शब्दों में अपने अनुभवों को बयां किया।

सोफिया गर्ल्स स्कूल की वर्ष 2012 बैच की पुरातन छात्रा शुभ्रा खेल में 12वें प्रश्न तक पहुंचीं और 7.5 लाख रुपये जीता, लेकिन शूटिंग में बिताए समय व अनुभवों को साढ़े सात करोड़ से भी मूल्यवान बताया। बताया कि टेलिकास्ट होने वाले वाले एपिसोड में बहुत सी बातचीत कट गई हैं, लेकिन वह सब उनके मन में जीवनपर्यंत तरोताजा बनी रहेंगी। उन्होंने कहा कि काश ऐसा होता कि शूटिंग की पूरी वीडियो उन्हें मिल पाती तो वह जीवन के सबसे अनमोल क्षणों को संजों कर रख पातीं। इंदिरा नगर के रहने वाले अतुल शर्मा की बेटी शुभ्रा माता मरियम के साथ पुणे में रहती हैं और मार्केटिंग के क्षेत्र में कार्यरत हैं।

बताया कि केबीसी की लाइनें खुलने पर उन्होंने प्रयास किया। अक्टूबर में उन्हें आडिशन के लिए बुलाया गया। जिसमें आडिशन के साथ सामान्य ज्ञान टेस्ट और साक्षात्कार हुआ। नवंबर के पहले सप्ताह में उन्हें 16 से 21 तक शूटिंग के लिए आमंत्रित किया गया। शुभ्रा ने बताया कि तैयारी के लिए अधिक समय नहीं मिला लेकिन वहां पहुंचने के बाद माहौल सहज हो गया। बताया कि वर्तमान में केबीसी में 10 कंटेस्टेंट एक सप्ताह के चार एपिसोड के लिए शूटिंग करते हैं। शुभ्रा इस सप्ताह के चारों एपिसोड में दिखीं, जिसमें दो एपिसोड में वह हाट सीट पर नजर आईं।

शुभ्रा ने बताया कि शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन ने उनसे मार्केटिंग क्षेत्र के बारे में पूछा। एक प्रश्न में हैरी पाटर का जिक्र आने के बाद शुभ्रा ने अपने टैटू में निहित हैरी पाटर का संदेश दिखाया, जिसे अमिताभ ने खुद देखा और कैमरे पर दिखाते हुए उसमें निहित संदेश के बारे में भी पूछा। शूटिंग के दौरान अमिताभ ने शुभ्रा से पूछा कि उन्हें किस तरह का पार्टनर चाहिए। इस पर शुभ्रा के कुछ न बोल पाने पर और इशारों की नकल करते हुए अमिताभ बोले इन्हें बिल्कुल बात न करने वाला पार्टनर चाहिए। हालांकि इस प्रश्न का जवाब अमिताभ को शुभ्रा की माता मरियम ने दिया।