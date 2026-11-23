नगर निगम बोर्ड बैठक में बेगमपुल चौराहे का नाम भारत माता चौक करने के साथ इसके कायाकल्प का प्रस्ताव पास किया गया था। इसकी डिजाइन तैयार हो गई है। एक साल के भीतर इस चौराहे की दशा बदल जाएगी। सुगम, सुरक्षित यातायात, ई-रिक्शा, बसों में चढ़ने-उतरने के लिए लेन तय होगी। बिना अवरोध के सभी रास्तों में आसानी से आ-जा सकेंगे। ऐसी डिजाइन तैयार कराई गई है। निगम अधिकारियों को जल्द निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया है।

-हरिकांत अहलूवालिया, महापौर

बेगमपुल चौराहे से जीरोमाइल तक कायाकल्प होना है। अर्बन मास ट्रांजिट कंपनी ने डिजाइन तैयार कर दी है। इस कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया में हैं। 15 दिसंबर तक एजेंसी का चयन कर निर्माण कार्य शुरू कराने का लक्ष्य रखा गया है।

-प्रमोद कुमार सिंह, मुख्य अभियंता नगर निगम