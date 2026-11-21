जागरण संवाददाता, मेरठ। किसी का मोबाइल कई महीने पहले गुम हुआ था, तो किसी ने उसे मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। हालांकि, गुरुवार को पुलिस लाइन में खोया हुआ मोबाइल मिला तो चेहरे खुशी से खिल उठे। सुबह 11 बजे से ही पुलिस लाइन में मोबाइल लेने वालों की लाइन लगनी शुरू हो गई थी। लोगों ने एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति का धन्यवाद करते हुए मेरठ पुलिस की इस पहल की सराहना की।

पुलिस ने सीईआइआर (सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर) पोर्टल की मदद से करीब 52 लाख रुपये की कीमत के 221 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए। गुरुवार को रिजर्व पुलिस लाइंस स्थित सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने सभी मोबाइल उनके स्वामियों को सौंपे।

मोबाइल पाकर लोगों ने राहत की सांस ली। किसी के मोबाइल में जरूरी संपर्क और महत्वपूर्ण जानकारियां थीं तो किसी के लिए फोन आर्थिक रूप से कीमती था। मोबाइल मिलने पर लोगों ने पुलिस अधिकारियों और उनकी टीम का आभार जताया। मेरठ के अलावा दूसरे जिलों और विभिन्न राज्यों से भी मोबाइल बरामद किए गए।

सर्विलांस सेल ने सबसे ज्यादा 78 मोबाइल तलाशे 221 मोबाइल में से सर्विलांस सेल ने सबसे अधिक 78 मोबाइल बरामद किए। लिसाड़ी गेट से 27 व कंकरखेड़ा से 12 मोबाइल मिले। लोहियानगर व जानी से आठ-आठ, परतापुर व मुंडाली से सात-सात, लालकुर्ती, मेडिकल, भावनपुर व खरखौदा से पांच-पांच मोबाइल बरामद हुए।

टीपीनगर, सदर बाजार, सिविल लाइन, ब्रह्मपुरी, दौराला, इंचौली व बहसूमा से चार-चार मोबाइल मिले। किठौर, सरधना, मवाना और देहली गेट से तीन-तीन, रेलवे रोड, नौचंदी, पल्लवपुरम, परीक्षितगढ़, सरूरपुर व हस्तिनापुर से दो-दो और कोतवाली, गंगानगर व रोहटा से एक-एक मोबाइल बरामद किया गया।

मोबाइल बरामद पर चोर कहां है? 221 मोबाइल बरामदगी की कार्रवाई काबिले तारीफ है, पर मोबाइल चोरी करने वाले आरोपितों को पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा? के ब्लाक निवासी इमरान का मोबाइल घर के गेट से 25 अगस्त को चोरी हुआ था। मोबाइल तो मिल गया है, पर चोरी करने वाला आरोपित नहीं मिला।