युवक ने पहनी सब इंस्पेक्टर की कैप, सोशल मीडिया पर फोटो देख पुलिस अधिकारी रह गए दंग

    By Anuj Kumar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 03:06 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, रोहटा। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक का उपनिरीक्षक की टोपी (कैप) पहने फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। कस्बा करनावल निवासी उदयवीर पुत्र वेदपाल ने थाने में दी तहरीर में बताया कि एक युवक का फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें दावा किया गया कि फोटो रोहटा पुलिस चौकी के अंदर का है।

    फोटो में युवक चौकी प्रभारी की कैप लगाकर सैल्यूट कर रहा है। आरोप है कि आरोपित युवक इन फोटो को दिखाकर गांव में रौब ग़ालिब कर पुलिस के नाम पर कई अनैतिक कार्य को अंजाम दे रहा है।

    तहरीर में आरोपित के संपर्क में रहने वाले पुलिसकर्मियों की विभागीय जांच कराने व आरोपित कर खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।