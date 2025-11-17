चलती गाड़ी की छत पर चढ़कर ये करतूत कर रहे थे युवक, वीडियो वायरल होकर पहुंच गया पुलिस तक

जागरण संवाददाता, मेरठ। इंटरनेट मीडिया पर चलती गाड़ी की छत पर खड़े होकर डांस करने और खिड़की में लटककर स्टंट करने का वीडियो प्रसारित हो रहा है। वीडियो में दिख रहा कि 5-6 गाड़ियों के काफिले के साथ युवक किसी शादी समारोह में जा रहे है। वीडियो परतापुर थाना क्षेत्र के गांव सोलाना का बताया गया है। पुलिस वीडियो के माध्यम से मामले की जांच में जुटी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रविवार को इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हुआ। वीडियो में दिख रहा है कि काले रंग की एक स्कापियो और थार बराबर चल रही है। थार की छत पर एक युवक बैठा है और दो युवक खड़े होकर डांस कर रहे है। वहीं, इनके पीछे लाइन से 3-4 गाड़ियां चल रही है। इन गाड़ियों में कुछ युवक खिड़की से लटककर स्टंट कर रहे है।