    चलती गाड़ी की छत पर चढ़कर ये करतूत कर रहे थे युवक, वीडियो वायरल होकर पहुंच गया पुलिस तक

    By Vinod Phogat Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 02:29 PM (IST)

    मेरठ के सोलाना गांव में युवकों द्वारा चलती गाड़ी की छत पर डांस और स्टंट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। शादी समारोह में जा रहे युवकों के काफिले का यह वीडियो परतापुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने वीडियो की जांच शुरू कर दी है और युवकों की पहचान कर कार्रवाई करने की बात कही है।

    परतापुर थाना क्षेत्र के गांव सौलाना में कार पर स्टंट करते युवक।


    जागरण संवाददाता, मेरठ। इंटरनेट मीडिया पर चलती गाड़ी की छत पर खड़े होकर डांस करने और खिड़की में लटककर स्टंट करने का वीडियो प्रसारित हो रहा है। वीडियो में दिख रहा कि 5-6 गाड़ियों के काफिले के साथ युवक किसी शादी समारोह में जा रहे है। वीडियो परतापुर थाना क्षेत्र के गांव सोलाना का बताया गया है। पुलिस वीडियो के माध्यम से मामले की जांच में जुटी है।

    रविवार को इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हुआ। वीडियो में दिख रहा है कि काले रंग की एक स्कापियो और थार बराबर चल रही है। थार की छत पर एक युवक बैठा है और दो युवक खड़े होकर डांस कर रहे है। वहीं, इनके पीछे लाइन से 3-4 गाड़ियां चल रही है। इन गाड़ियों में कुछ युवक खिड़की से लटककर स्टंट कर रहे है।

    हालांकि एक गाड़ी फूलों से सजी है, जिससे लग रहा है कि ये सभी गाड़ी सवार किसी शादी समारोह में जा रहे है। गाड़ियों में हूटर भी बज रहे है। गाड़ी की छत पर युवकों का डांस और स्टंट देखने के लिए रास्ते पर कुछ लोग खड़े है। किसी ने इस वीडियो को बनाकर इंटरनेट पर प्रसारित कर दिया। पुलिस ने वीडियो की जांच की तो यह सोलाना गांव की पाई गई है। थाना प्रभारी सतवीर सिंह अत्री का कहना है कि वीडियो के आधार पर युवकों की पहचान की जा रही है। जल्द ही उनका पता लगाया जाएगा।