चलती गाड़ी की छत पर खड़े होकर किया डांस, खिड़की में लटककर स्टंट...वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, मेरठ। चलती गाड़ी की छत पर खड़े होकर डांस करने और खिड़की में लटककर स्टंट करने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। रविवार को इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हुआ।

वीडियो में काले रंग की स्कार्पियो और थार बराबर में चलती दिख रही है। थार की छत पर एक युवक बैठा है और दो युवक खड़े होकर डांस कर रहे है। वहीं, इनके पीछे लाइन से 3-4 गाड़ियां चल रही हैं। इन गाड़ियों में कुछ युवक खिड़की से लटककर स्टंट करते नजर आ रहे हैं। एक गाड़ी फूलों से सजी है, जिससे लग रहा है कि ये सभी गाड़ी सवार किसी शादी समारोह में जा रहे हैं।