चलती गाड़ी की छत पर खड़े होकर किया डांस, खिड़की में लटककर स्टंट...वीडियो वायरल
मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र में युवकों द्वारा चलती गाड़ी पर स्टंट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। सोलाना गांव के इस वीडियो में युवक गाड़ी की छत पर डांस करते और खिड़की से लटकते दिख रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और युवकों की पहचान करने का प्रयास कर रही है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। चलती गाड़ी की छत पर खड़े होकर डांस करने और खिड़की में लटककर स्टंट करने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। रविवार को इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हुआ।
वीडियो में काले रंग की स्कार्पियो और थार बराबर में चलती दिख रही है। थार की छत पर एक युवक बैठा है और दो युवक खड़े होकर डांस कर रहे है। वहीं, इनके पीछे लाइन से 3-4 गाड़ियां चल रही हैं। इन गाड़ियों में कुछ युवक खिड़की से लटककर स्टंट करते नजर आ रहे हैं। एक गाड़ी फूलों से सजी है, जिससे लग रहा है कि ये सभी गाड़ी सवार किसी शादी समारोह में जा रहे हैं।
गाड़ियों में हूटर भी बज रहे है। गाड़ी की छत पर युवकों का डांस और स्टंट देखने के लिए रास्ते पर कुछ लोग खड़े दिख रहे हैं। किसी ने इसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर प्रसारित कर दिया। जांच में वीडियो परतापुर थानाक्षेत्र के सोलाना गांव का पाया गया। थाना प्रभारी सतवीर सिंह अत्री का कहना है कि वीडियो के आधार पर युवकों की पहचान की जा रही है। जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
