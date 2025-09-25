कुत्तों के बाद अब किससे परेशान हो गए मेरठ के लोग? महिलाओं को तहसील जाकर SDM से लगानी पड़ी गुहार
मवाना में बंदरों के आतंक से परेशान होकर महिलाओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। हीरालाल वार्ड-सात की महिलाओं ने सभासद के नेतृत्व में तहसील पहुंचकर बंदरों को पकड़वाने और उनकी व्यवस्था कराने की मांग की। महिलाओं ने बताया कि बंदर बाजारों और मोहल्लों में उत्पात मचाते हैं और कई लोगों पर हमला कर चुके हैं। उन्होंने प्रशासन से जल्द कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
जागरण संवाददाता, मवाना। नगर के मुहल्ला हीरालाल वार्ड-सात की महिलाओं ने बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग को लेकर बुधवार को सभासद की अगुवाई में तहसील पहुंच एसडीएम संतोष कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बंदरों को पकड़वाकर उनकी व्यवस्था कराने की मांग की गई है।
नगर पालिका के मुहल्ला हीरालाल वार्ड सात की सभासद मुकेश रानी एडवोकेट के नेतृत्व में वार्ड की महिलाएं बंदरों से निजात दिलाने की मांग को बुधवार को दोपहर तहसील पहुंचीं। एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि सभासद मुकेश रानी व रेनू, बंटी, डोली, सोनू, केला, प्रीति आदि महिलाओं ने बताया कि नगर में बंदरों का आतंक है।
दिन निकलते ही बंदरों का उत्पात शुरू हो जाता है। बाजारों व गली-मुहल्लों में बंदरों के झुंड नजर आते हैं। खंुखार बंदर महिलाओं व बच्चों पर पर हमला भी कई बार हमला कर जख्मी भी कर चुके हैं। ज्ञापन में मांग की गई है कि बंदरों को पकड़वाकर उनकी व्यवस्था कराने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में लोकेश, सोनू, रेनू, बंटी, डोली, सोनू, केला, प्रीति, रामेश्वरी, सविता, आरती व विक्की आदि महिलाएं शामिल रही।
