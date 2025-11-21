शारीरिक संबंध बनाने का बनाया दबाव, युवती न मानी तो फोटो एडिट कर किए वायरल...अब दे रहा यह धमकी

जागरण संवाददाता, मेरठ। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में किराये के मकान में रहने वाली एक युवती के फोटो से छेड़छाड़ कर युवक ने इंटरनेट पर प्रसारित कर दिए। युवती ने फोटो हटाने के लिए कहा तो आरोपित ने शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। युवती के मना करने पर आरोपित ने उसे हत्या की धमकी दे डाली। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पुलिस को दी तहरीर में युवती ने बताया कि वह मूलरूप से बंगाल की रहने वाली है। वह पड़ोसी युवक से परेशान होकर एक साल से ब्रह्मपुरी क्षेत्र में किराये के मकान में रहती है और एक अस्पताल में नौकरी कर रही है। आरोप है कि पड़ोसी युवक ने उसके मोबाइल से कुछ निजी फोटो ले ली थी। वह फोटो दिखाकर उसके साथ छेड़छाड़ करता था और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालता था। आरोपित से परेशान होकर वह एक साल पहले मेरठ आ गई थी।