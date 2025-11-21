Language
    शारीरिक संबंध बनाने का बनाया दबाव, युवती न मानी तो फोटो एडिट कर किए वायरल...अब दे रहा यह धमकी

    By Vinod Phogat Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 07:30 PM (IST)

    मेरठ के ब्रह्मपुरी में एक युवती ने आरोप लगाया कि एक युवक ने उसकी तस्वीरों से छेड़छाड़ कर इंटरनेट पर डाल दीं। युवती के अनुसार, जब उसने तस्वीरें हटाने को कहा, तो आरोपी ने शारीरिक संबंध बनाने की मांग की और इनकार करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है।

    मेरठ के ब्रह्मपुरी में एक युवती ने आरोप लगाया कि एक युवक ने उसकी तस्वीरों से छेड़छाड़ कर इंटरनेट पर डाल दीं। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में किराये के मकान में रहने वाली एक युवती के फोटो से छेड़छाड़ कर युवक ने इंटरनेट पर प्रसारित कर दिए। युवती ने फोटो हटाने के लिए कहा तो आरोपित ने शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। युवती के मना करने पर आरोपित ने उसे हत्या की धमकी दे डाली। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    पुलिस को दी तहरीर में युवती ने बताया कि वह मूलरूप से बंगाल की रहने वाली है। वह पड़ोसी युवक से परेशान होकर एक साल से ब्रह्मपुरी क्षेत्र में किराये के मकान में रहती है और एक अस्पताल में नौकरी कर रही है। आरोप है कि पड़ोसी युवक ने उसके मोबाइल से कुछ निजी फोटो ले ली थी। वह फोटो दिखाकर उसके साथ छेड़छाड़ करता था और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालता था। आरोपित से परेशान होकर वह एक साल पहले मेरठ आ गई थी।

    आरोपित ने अब उसकी फोटो से छेड़छाड़ कर उसे इंटरनेट पर प्रसारित कर दिया। उसने फोटो हटाने को कहा तो आरोपित उसे वापस बंगाल बुला रहा है और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाता है। पुलिस से शिकायत करने पर आरोपित जान से मारने की धमकी देता है। थाना प्रभारी रमाकांत पचौरी का कहना है कि आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा।