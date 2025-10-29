जन्मदिन की पार्टी के बहाने युवती को होटल में बुलाया, नशे की गोलियां डाल कोल्ड ड्रिंक पिलाई और दुष्कर्म किया...अब
मेरठ में एक युवती को जन्मदिन पार्टी के बहाने होटल में बुलाकर दुष्कर्म किया गया। आरोप है कि कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाने के बाद आरोपी ने बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया। धमकी के कारण पीड़िता ने पहले शिकायत नहीं की, लेकिन बाद में परिवार के सहयोग से मामला दर्ज कराया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। दिल्ली-दून हाईवे स्थित होटल में जन्मदिन पार्टी के बहाने युवती से दुष्कर्म किया गया। आरोप है कि कोल्ड ड्रिंक में नशे की गोली डालकर पिलाई। बदहवास होने पर आरोपित ने होटल के रूम में ले जाकर युवती से दुष्कर्म किया। आरोपितों की धमकी के बाद चार दिनों तक पीड़िता ने मामले को दबाए रखा। परिवार के साथ खड़े होने पर आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।
पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर मेडिकल करा दिया। टीपीनगर थाना क्षेत्र की एक कालोनी में गोल्डी जाटव रहता है। इसी कालोनी में युवती किराये के मकान में अपने परिवार से अलग रह रही थी। इस दौरान युवती से गोल्डी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। युवती का आरोप है कि 24 अक्टूबर को गोल्डी ने बताया कि उसकी जन्मदिन पार्टी है। वहां पर उसके परिवार और दोस्त के लोग भी शामिल होंगे। यह पार्टी कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के दिल्ली हाईवे पर स्थित होटल में रखी गई है।
युवती ने बताया कि जन्मदिन पार्टी में गोल्डी के दोस्त भी आए थे। केक काटने के बाद सभी ने कोल्ड ड्रिंक पी। तभी गोल्डी ने दोस्तों के संग मिलकर युवती की कोल्ड ड्रिंक में नशीली गोलियां डाल दीं। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद युवती बेहोश हो गई। उसके बाद आरोपित उसे होटल के रूम में ले गया। वहां पर युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। होश में आने पर आरोपित ने युवती को जान से मारने की धमकी दी। इसलिए चार दिनों तक युवती पुलिस से शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई।
परिवार के लोग युवती के पास पहुंचे, तब उसमें आरोपित के खिलाफ कार्रवाई को लेकर हिम्मत आई। मंगलवार की शाम टीपीनगर थाने में युवती की तहरीर पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया। इंस्पेक्टर अरुण मिश्रा ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद ही आरोपित गोल्डी फरार हो गया। उसकी धरपकड़ को पुलिस टीम बनाकर दबिश डाल रही है। इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपित को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
