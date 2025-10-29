जन्मदिन की पार्टी के बहाने युवती को होटल में बुलाया, नशे की गोलियां डाल कोल्ड ड्रिंक पिलाई और दुष्कर्म किया...अब

जागरण संवाददाता, मेरठ। दिल्ली-दून हाईवे स्थित होटल में जन्मदिन पार्टी के बहाने युवती से दुष्कर्म किया गया। आरोप है कि कोल्ड ड्रिंक में नशे की गोली डालकर पिलाई। बदहवास होने पर आरोपित ने होटल के रूम में ले जाकर युवती से दुष्कर्म किया। आरोपितों की धमकी के बाद चार दिनों तक पीड़िता ने मामले को दबाए रखा। परिवार के साथ खड़े होने पर आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।

पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर मेडिकल करा दिया। टीपीनगर थाना क्षेत्र की एक कालोनी में गोल्डी जाटव रहता है। इसी कालोनी में युवती किराये के मकान में अपने परिवार से अलग रह रही थी। इस दौरान युवती से गोल्डी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। युवती का आरोप है कि 24 अक्टूबर को गोल्डी ने बताया कि उसकी जन्मदिन पार्टी है। वहां पर उसके परिवार और दोस्त के लोग भी शामिल होंगे। यह पार्टी कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के दिल्ली हाईवे पर स्थित होटल में रखी गई है।



युवती ने बताया कि जन्मदिन पार्टी में गोल्डी के दोस्त भी आए थे। केक काटने के बाद सभी ने कोल्ड ड्रिंक पी। तभी गोल्डी ने दोस्तों के संग मिलकर युवती की कोल्ड ड्रिंक में नशीली गोलियां डाल दीं। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद युवती बेहोश हो गई। उसके बाद आरोपित उसे होटल के रूम में ले गया। वहां पर युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। होश में आने पर आरोपित ने युवती को जान से मारने की धमकी दी। इसलिए चार दिनों तक युवती पुलिस से शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई।