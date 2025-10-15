'पति पीटता है, थाने जाती हूं तो पुलिस उसे चाय पिलाती है', ध्यान से महिला की बात सुनती रहीं महिला आयोग की सदस्य

जागरण संवाददाता, मेरठ। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्या डा. हिमानी अग्रवाल ने बुधवार को सर्किट हाउस में महिलाओं से संबंधित जनसुनवाई की। इस दौरान एक महिला प्रार्थना पत्र लेकर पहुंची और कहा कि उसका पति रोजाना शराब पीने के बाद उसे पीटता है। जब वह थाने में जाती है तो पुलिस पति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, उल्टा उसे अपने पास बैठाकर चाय पिलाती है। पुलिस, ऊर्जा निगम, जिला प्रशासन संबंधी 12 शिकायतों पर जनसुनवाई की गई और संबंधित अधिकारी को समाधान करने के निर्देश दिए गए।

राज्य महिला आयोग की सदस्या डा. हिमानी अग्रवाल ने सुबह 10 बजे महिलाओं की शिकायतों को सुनना शुरू कर दिया था। भावनपुर थानाक्षेत्र की रहने वाली महिला ने बताया कि उसका पति शराब पीकर नशे में घर आता है और अपने दोस्तों को भी साथ लाता है।

आरोप है कि उसके दोस्त उसे गलत नजर से देखते हैं। वह विरोध करती है तो उसे पीटा जाता है। भावनपुर पुलिस कार्रवाई करने के बजाए पति को चाय पिलाती है। इसी तरह से शास्त्रीनगर निवासी एक महिला ने अपने पड़ोसी पर शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए बताया कि उसका पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपित को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है।