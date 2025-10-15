'पति पीटता है, थाने जाती हूं तो पुलिस उसे चाय पिलाती है', ध्यान से महिला की बात सुनती रहीं महिला आयोग की सदस्य
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्या डा. हिमानी अग्रवाल ने मेरठ में महिलाओं से संबंधित जनसुनवाई की। एक महिला ने पति द्वारा शराब पीकर पीटने और पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने की शिकायत की। शास्त्रीनगर की एक महिला ने पड़ोसी पर शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। सदस्या ने अधिकारियों को महिलाओं की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर करने के निर्देश दिए।
जागरण संवाददाता, मेरठ। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्या डा. हिमानी अग्रवाल ने बुधवार को सर्किट हाउस में महिलाओं से संबंधित जनसुनवाई की। इस दौरान एक महिला प्रार्थना पत्र लेकर पहुंची और कहा कि उसका पति रोजाना शराब पीने के बाद उसे पीटता है। जब वह थाने में जाती है तो पुलिस पति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, उल्टा उसे अपने पास बैठाकर चाय पिलाती है। पुलिस, ऊर्जा निगम, जिला प्रशासन संबंधी 12 शिकायतों पर जनसुनवाई की गई और संबंधित अधिकारी को समाधान करने के निर्देश दिए गए।
राज्य महिला आयोग की सदस्या डा. हिमानी अग्रवाल ने सुबह 10 बजे महिलाओं की शिकायतों को सुनना शुरू कर दिया था। भावनपुर थानाक्षेत्र की रहने वाली महिला ने बताया कि उसका पति शराब पीकर नशे में घर आता है और अपने दोस्तों को भी साथ लाता है।
आरोप है कि उसके दोस्त उसे गलत नजर से देखते हैं। वह विरोध करती है तो उसे पीटा जाता है। भावनपुर पुलिस कार्रवाई करने के बजाए पति को चाय पिलाती है। इसी तरह से शास्त्रीनगर निवासी एक महिला ने अपने पड़ोसी पर शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए बताया कि उसका पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपित को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है।
जिसके बाद डा. हिमानी अग्रवाल ने आरोपित को एसपी सिटी से बात कर गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। इस दौरान सदस्या ने कहा कि सभी अधिकारियों को महिलाओं की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर करें। इस दौरान सीएमओ डा. अशोक कटारिया, प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी शैलेश राय, प्रतिभा सिंह, निरीक्षक मिशन शक्ति प्रभारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी अनुपम यादव समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे।
