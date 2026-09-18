प्रेमी निकला दरिंदा, युवती को नशा देकर बनाए अवैध संबंध, शादी के बाद दी गंगनहर में फेंकने की धमकी  

जागरण संवाददाता, मेरठ (मोदीपुरम)। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र की काॅलोनी निवासी युवती ने अपने सहकर्मी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

पीड़िता का कहना है कि दिव्यांशु नामक युवक ने शादी का झांसा देकर नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ जबरन संबंध बनाए और इस दौरान फोटो-वीडियो भी बनाए। जब उसने शिकायत करने की कोशिश की तो दिव्यांशु ने शादी का भरोसा देकर उसे चुप करा दिया।

पीड़िता ने बताया कि तीन अक्टूबर 2025 को दिल्ली के तीस हजारी क्षेत्र में हिंदू रीति-रिवाज से उनकी शादी हुई, लेकिन दिव्यांशु ने उसे अपने घर नहीं ले जाने का निर्णय लिया। इसके बाद उसे नौकरी के बहाने हरियाणा भेज दिया गया।