SSP आफिस पहुंचे पति, पत्नी और वो, दोनों महिलाओं के बीच जमकर हाथापाई और फिर...

जागरण संवाददाता, मेरठ। एसएसपी कार्यालय में पति को दूसरी महिला के साथ पत्नी ने हंगामा किया। पत्नी दहेज उत्पीड़न की शिकायत करने के लिए एसएसपी कार्यालय पहुंची थी। दोनों महिलाओं ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उनके बीच हाथापाई हो गई। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर सिविल लाइंस थाने भेज दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दहेज के लिए उत्पीड़न का आरोप भावनपुर गांव निवासी मिस्बा ने बताया कि उसकी शादी पांच वर्ष पहले लिसाड़ी गेट के श्यामनगर निवासी तालिब पुत्र यूनुस से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही दहेज को लेकर उसका उत्पीड़न किया जाने लगा था। दो बार में उसने मायके से ढाई लाख रुपये भी लाकर दिए। इसके बावजूद उसका उत्पीड़न बंद नहीं हुआ। पति ने अपने स्वजन संग मिलकर उसे एक बार दुपट्टे से गला घोंटकर मारने का प्रयास किया और एक बार पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की थी।