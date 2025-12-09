Language
    पत्नी को आशिक के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, पंचायत हुई तो महिला ने पति को ठुकरा प्रेमी को चुना

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 06:05 AM (IST)

    एक युवक ने अपनी पत्नी को पड़ोसी युवक के साथ घर में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। घटना के बाद गांव में पंचायत बुलाई गई, जिसमें दोनों पक्षों और ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मेरठ। युवक ने पत्नी को पड़ोसी युवक के साथ घर के अंदर आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। हंगामे के बाद गांव में पंचायत हुई। इसमें पत्नी के मायकेवाले व ससुराल पक्ष के अलावा गांव के जिम्मेदार लोग शामिल हुए। पंचायत में महिला ने पति के साथ रहने से इन्कार कर दिया। पति ने पंचायत के सामने ही विवाहिता को प्रेमी संग जाने की अनुमति दे दी। 

    युवक की शादी तीन वर्ष पूर्व शामली निवासी युवती से हुई थी। युवक मजदूरी करता है। स्वजन ने बताया कि युवक रोजगार की तलाश में आए दिन घर से बाहर रहता था। इसी दौरान पड़ोसी युवक ने घर आना-जाना शुरू कर दिया। युवती से पड़ोसी युवक के प्रेम संबंध हो गए। शनिवार शाम युवक मजदूरी कर घर लौटा। उसने पत्नी को प्रेमी संग देख लिया। उसने हंगामा कर दिया।

    प्रेमी हो गया था फरार

    शोर-शराबा होने पर काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। इसी दौरान प्रेमी फरार हो गया। युवक ने पत्नी के स्वजन को घटना की जानकारी दी। रविवार को दोनों पक्षों ने विवाद सुलझाने की कोशिश की। कोई नतीजा नहीं निकला। इस पर सोमवार को गांव में पंचायत हुई। युवती ने आरोप लगाया कि पति उसकी परवाह नहीं करता। प्रेमी उसका सम्मान और ध्यान रखता है।

    काफी देर चली पंचायत में युवती को समझाने का प्रयास किया गया लेकिन वह नहीं मानी। उसने पति संग रहने से इन्कार कर दिया। कहा, वह प्रेमी संग रहेगी। इस पर युवक ने पंचायत में ही पत्नी को प्रेमी के साथ जाने की सहमति दे दी।

    युवती प्रेमी संग चली गई और युवक स्वजन संग घर चला गया। थाना प्रभारी अजय शुक्ला ने बताया कि दोनों पक्षों की रजामंदी से महिला अपने प्रेमी के साथ गई है। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।