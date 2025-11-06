Language
    UP Weather Update: रजाई-कंबल निकालने का आ गया समय? पहले कोहरे को लेकर आ गया अपडेट

    By Om Bajpai Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 09:13 PM (IST)

    मेरठ में ठंड बढ़ रही है, बुधवार की रात सबसे ठंडी रही। न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पल्लवपुरम में वायु गुणवत्ता बेहद खराब रही, लेकिन दिन में सुधार हुआ। मौसम विभाग के अनुसार, 11 नवंबर तक तापमान में गिरावट और कोहरा छाने की आशंका है।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। जनपद में रात में ठंड बढ़ रही है। बुधवार की रात सीजन की सबसे ठंडी रही। न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। यह 27.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। पल्लवपुरम में वायु की गुणवत्ता बुधवार की रात तीन बजे से लेकर गुरुवार को सुबह 10 बजे तक बेहद खराब की स्थिति में रही।

    दिन में जरूर हवा की गुणवत्ता में सुधार देखा गया। दिन में छह से आठ किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलती रही। जिससे प्रदूषण की स्थिति में सुधार हुआ। शाम चार बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 191 दर्ज किया गया। 11 नवंबर तक मौसम की यही स्थिति रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 11 से 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कोहरा छाने की भी आशंका बनी हुई है।