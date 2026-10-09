मेरठ: जिले के एक हिस्से में बरसात के साथ गिरे ओले, दूसरे में निकल रही धूप

जागरण संवाददाता, मेरठ। मौसम विभाग की एडवाइजरी के बाद जनपद के मवाना कस्बे में सुबह 10:00 बजे तेज हवा चली और बरसात के साथ ओलावृष्टि भी हुई। हालांकि जिले में कहीं हल्की धूप निकली और कहीं बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने मेरठ समेत आसपास के अन्य जनपदों में भी आंधी के साथ बरसात और ओलावृष्टि की आशंका जताई है।

मौसम विभाग के सचेत एप से मिली सूचना के आधार पर जिला प्रशासन ने भी जनपद के नागरिकों को शुक्रवार को मौसम बदलने आंधी तूफान चलने और बरसात के साथ ओलावृष्टि की आशंका जताते हुए एडवाइजरी जारी की थी। सुबह 10:00 बजे जनपद के मवाना कस्बे में बरसात के साथ करीब दस मिनट ओलावृष्टि भी हुई। अन्य इलाकों में भी बादल छाए हुए हैं और मौसम के तेवर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं।