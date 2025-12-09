Weather News: 15 से करवट ले सकता है मौसम... शीतलहर की भी संभावना

जागरण संवाददाता, मेरठ। शहर में न्यूनतम तापमान नौ डिग्री के आसपास चल रहा है। मौसमविदों का दावा है कि आगामी चार-पांच दिन न्यूनतम पारा 10 डिग्री के आसपास रहने के आसार हैं। सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के मौसम केंद्र प्रभारी डा.यूपी शाही ने बताया कि 15 दिसंबर तक मौसम में बदलाव की संभावना है। इसके बाद पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से शीतलहर चलने की आशंका है।

सोमवार को अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। हवा चलने से पीएम 2.5 की मात्रा दोपहर एक बजे के बाद शाम छह बजे तक 200 से कम रही। रात और सुबह के समय हवा की गुणवत्ता खराब रही। इस बार दिसंबर के पहले सप्ताह में रात के तापमान में खासी गिरावट दर्ज की गई है। एक दिसंबर को न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया था, जो कई वर्षों में एक दिसंबर का सबसे कम तापमान है। एक दिसंबर से अब तक एक दिन भी ऐसा नहीं जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से अधिक रहा हो।