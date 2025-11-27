SIR in UP: 28 तक भरकर वापस दे दें गणना प्रपत्र...वर्ना कट जाएगा नाम

जागरण संवाददाता, मेरठ। विधानसभा की मतदाता सूचियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के तहत मतदाताओं से प्राप्त भरे हुए गणना प्रपत्रों को बीएलओ एप के माध्यम से डिजिटलाइज्ड किया जा रहा है। यह एप ओवरलोड होने से प्रक्रिया में समय लग रहा है, जिससे बीएलओ परेशान हैं। जिलाधिकारी डा. वीके सिंह ने कहा कि मतदाता 28 नवंबर तक सभी गणना प्रपत्र भरकर अपने बीएलओ को सौंप दें। प्रपत्र भरकर वापस न देने पर मतदाता का नाम सूची से कट जाएगा। पुन: नाम शामिल कराने के लिए मतदाता को लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि बुधवार रात आठ बजे तक जनपद में कुल 26.99 लाख मतदाताओं में से 11.24 लाख के गणना प्रपत्र आनलाइन फीड किए गए, जो मात्र 41.66 प्रतिशत है। बताया कि एसआइआर के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ गुरुवार को विकास भवन में बैठक होगी।

परिवार का एक ही सदस्य कर सकता है सभी प्रपत्र पर हस्ताक्षर

डीएम ने बताया कि जरूरी नहीं है कि परिवार के सभी सदस्य अपने प्रपत्र पर हस्ताक्षर करें। एक परिवार के सभी प्रपत्रों को सही तरीके से भरकर एक ही सदस्य उन पर हस्ताक्षर करके जमा करा सकता है, लेकिन सूचनाएं सही होनी चाहिए।