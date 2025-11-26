SIR in UP: ...तो इस वजह से यूपी के मतदाता एसआईआर फॉर्म लेकर नहीं कर रहे वापस, जागरण पड़ताल में पता चली सच्चाई

जागरण संवाददाता, मेरठ। जिला प्रशासन हो या मतदाता आजकल सभी एसआइआर को लेकर तनाव में हैं। प्रशासन को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि में यह कार्य पूर्ण कराने की चुनौती है। वे बीएलओ और सुपरवाईजर पर दबाव बना रहे हैं। बीएलओ की अपनी समस्याएं हैं। उन्हें या तो मतदाता तलाशने पर भी नहीं मिल पा रहे हैं अथवा मतदाताओं के घरों पर ताला लगा मिल रहा है। ये अनुपस्थित मतदाता उनके लिए चुनौती बने हैं।

वहीं मतदाताओं का कहना है कि उनसे गणना प्रपत्र नहीं भरा जा रहा है। बीएलओ भी सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। यही कारण है कि एसआइआर के कार्य की गति नहीं बढ़ पा रही है। मंगलवार को प्रशासन ने बूथ डे घोषित करके सभी बीएलओ को अपने बूथ पर मौजूद रहकर मतदाताओं की मदद करने और ज्यादा से ज्यादा गणना प्रपत्र वापस जमा करने का निर्देश दिया था। दैनिक जागरण टीम ने मंगलवार को बूथों पर जाकर वहां का हाल जाना।



डौरली में मतदाताओं को समझाती मिली बीएलओ



रुड़की रोड पर कैंट विधानसभा क्षेत्र में रोशनपुर डौरली गांव स्थित कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय में तीन बूथ हैं। यहां दोपहर के समय मतदाताओं की खासी संख्या मौजूद थीं। बीएलओ बाला देवी और शोभा उन्हें फार्म भरने का तरीका समझा रहीं थी। दोनों बीएलओ ने बताया कि इस क्षेत्र में पिछले कुछ समय में नई कालोनियां बसी हैं। वर्ष 2003 में ये कालोनियां नहीं थी।

बड़ी संख्या में यहां किरायेदार रहते थे जो यहां से कहीं दूसरी जगह चले गए। कुछ मकान बंद हैं। जिनमें ताला लगा है। यही कारण है कि गणना प्रपत्र नहीं भरे जा रहे हैं। बाला देवी ने अपने बूथ के 1122 मतदाताओं में से मंगलवार तक 415 प्रपत्र डिजिटलाइज्ड कर दिए थे। इसी प्रकार बीएलओ शोभा ने 739 में से 345 प्रपत्र डिजिटलाइज्ड किए।



पल्लवपुरम में सक्रिय दिखे मतदाता



पल्लवपुरम फेज दो स्थित आर एन इंटरनेशनल स्कूल में चार बूथ हैं। चारों बीएलओ वैभव शर्मा, विपिन, कृष्ण कुमार आर्य और बृजेश बूथ पर मौजूद मिले। उन्हें मतदाताओ ने घेर रखा था। मतदाता जो प्रपत्र भरकर लाए थे वह आधे अधूरे थे। जिन्हें वे मतदाताओं के साथ मिलकर पूरा करा रहे थे। बीएलओ ने बताया कि समझाने के बाद भी मतदाता गणना प्रपत्र को नहीं भर पा रहे हैं।



मतदाता नहीं आए तो बीएलओ पहुंच गए उनके घर



पल्लवपुरम में पी पाकेट स्थित हेरीटेज पब्लिक स्कूल में चार बूथ हैं। यहां बीएलओ संजीव पाठक, विकास, पुष्पा राघव, अश्वनी कुमार, संजय कुमार मौजूद थे। बीएलओ सुबह से ही बूथ पर पहुंच गए थे लेकिन गणना प्रपत्र लेने और जमा कराने यहां नाममात्र मतदाता ही पहुंचे।

बीएलओ ने बताया कि बड़ी संख्या में मतदाता ऐसे हैं जिनकी पल्लवपुरम के साथ साथ अन्य विधानसभा अथवा कालोनी में भी वोट है। ऐसे लोग गणना प्रपत्र वापस नहीं दे रहे हैं। कुछ लड़कियों की शादी हो गई है तो कुछ लोग मकान बेचकर चले गए हैं। बूथ पर मतदाताओं को न आता देख दोपहर बाद बीएलओ मतदाताओं के घर के लिए निकल पड़े।



गणना प्रपत्र को गंभीरता से नहीं ले रहे मतदाता



बागपत रोड पर मिलेनियम मिलेनियम पब्लिक स्कूल में बीएलओ वैभव शर्मा मौजूद थे लेकिन वे भी प्रपत्र वापस न आने को लेकर चिंतित मिले। बताया कि बूथ पर 715 मतदाताओं को गणना प्रपत्र दिए थे। जिनमें से गिने चुने ही वापस आए हैं। मतदाताओं को फोन भी कर रहे हैं लेकिन वे इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।

बीएलओ एप पर भी आजकल अत्यधिक लोड है। जिसके कारण एप भी कभी भी काम करना बंद कर देता है। बागपत रोड पर ही प्राथमिक विद्यालय में स्थित दो बूथों पर भी गणना प्रपत्रों के डिजिटलाइज्ड होने की गति काफी धीमी मिली। एक बूथ पर 1175 में से 174 तथा दूसरे पर 1157 में से 190 गणना प्रपत्र ही फीड हो सके हैं।