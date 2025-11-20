SIR अभियान को लेकर लेटेस्ट अपडेट, मेरठ के इन लोगों का वोटर लिस्ट से कट सकता है नाम

जागरण संवाददाता, मेरठ। जिला प्रशासन ने विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के लिए मतदाताओं को उपलब्ध कराए जा रहे गणना प्रपत्रों को 20 नवंबर तक भरकर वापस मांगा है लेकिन बड़ी संख्या में मतदाताओं के पास अभी तक गणना प्रपत्र ही नहीं पहुंचे हैं।

इस बीच 19 नवंबर की शाम तक जनपद के कुल 26.99 लाख मतदाताओं में से केवल 1.20 लाख मतदाताओं के गणना प्रपत्र ही प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर आनलाइन फीड हो सके हैं। यह संख्या काफी कम है। जिसे देखते हुए उप जिला निर्वाचन ने कहा है कि समय से प्रपत्र को भरकम वापस न देने वाले लोगों की वोट कट जाएगी।



99 प्रतिशत गणना प्रपत्र वितरण का दावा, वापसी चितांजनक

जनपद में सात विधानसभा क्षेत्र हैं। जिनमें कुल मतदाता संख्या 26.99 लाख दर्ज है। इन मतदाताओं के पास तक विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण के गणना प्रपत्र पहुंचाने के लिए जनपद के 2758 बूथों से जुड़े क्षेत्रों के लिए 2758 बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) की ड्यूटी लगाई गई है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी प्रशासन सत्यप्रकाश सिंह ने दावा किया कि 99 प्रतिशत मतदाताओं को गणना प्रपत्र प्राप्त करा दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि भरकर वापस मिलने वाले गणना प्रपत्रों को बीएलओ अपने मोबाइल एप के माध्यम से डिजिटलाइज्ड कर रहे हैं। बुधवार शाम तक 1.20 लाख मतदाताओं के गणना प्रपत्र आनलाइन फीड किए जा चुके हैं लेकिन यह संख्या काफी कम है।



1443 मतदाताओं ने बुक की बीएलओ से मोबाइल काल



मतदाताओं का उनके बूथ के बीएलओ से संपर्क कराने, एसआइआर से संबंधित जानकारी लेने तथा गणना प्रपत्र मंगाने के लिए चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर मतदाताओं को अपने बीएलओ के साथ फोन काल बुक करने की सुविधा दी है।