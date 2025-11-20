SIR अभियान को लेकर लेटेस्ट अपडेट, मेरठ के इन लोगों का वोटर लिस्ट से कट सकता है नाम
मेरठ में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में गणना प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि 20 नवंबर है। जिला प्रशासन ने प्रपत्र जमा न करने पर वोट काटने की चेतावनी दी है। हालांकि, कई मतदाताओं को अभी तक प्रपत्र मिले ही नहीं हैं, जिससे ऑनलाइन फीडिंग की गति धीमी है। विवाहित युवतियों को 2003 की मतदाता सूची के अनुसार पिता का विवरण देना होगा।
जागरण संवाददाता, मेरठ। जिला प्रशासन ने विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के लिए मतदाताओं को उपलब्ध कराए जा रहे गणना प्रपत्रों को 20 नवंबर तक भरकर वापस मांगा है लेकिन बड़ी संख्या में मतदाताओं के पास अभी तक गणना प्रपत्र ही नहीं पहुंचे हैं।
इस बीच 19 नवंबर की शाम तक जनपद के कुल 26.99 लाख मतदाताओं में से केवल 1.20 लाख मतदाताओं के गणना प्रपत्र ही प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर आनलाइन फीड हो सके हैं। यह संख्या काफी कम है। जिसे देखते हुए उप जिला निर्वाचन ने कहा है कि समय से प्रपत्र को भरकम वापस न देने वाले लोगों की वोट कट जाएगी।
99 प्रतिशत गणना प्रपत्र वितरण का दावा, वापसी चितांजनक
जनपद में सात विधानसभा क्षेत्र हैं। जिनमें कुल मतदाता संख्या 26.99 लाख दर्ज है। इन मतदाताओं के पास तक विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण के गणना प्रपत्र पहुंचाने के लिए जनपद के 2758 बूथों से जुड़े क्षेत्रों के लिए 2758 बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) की ड्यूटी लगाई गई है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी प्रशासन सत्यप्रकाश सिंह ने दावा किया कि 99 प्रतिशत मतदाताओं को गणना प्रपत्र प्राप्त करा दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि भरकर वापस मिलने वाले गणना प्रपत्रों को बीएलओ अपने मोबाइल एप के माध्यम से डिजिटलाइज्ड कर रहे हैं। बुधवार शाम तक 1.20 लाख मतदाताओं के गणना प्रपत्र आनलाइन फीड किए जा चुके हैं लेकिन यह संख्या काफी कम है।
1443 मतदाताओं ने बुक की बीएलओ से मोबाइल काल
मतदाताओं का उनके बूथ के बीएलओ से संपर्क कराने, एसआइआर से संबंधित जानकारी लेने तथा गणना प्रपत्र मंगाने के लिए चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर मतदाताओं को अपने बीएलओ के साथ फोन काल बुक करने की सुविधा दी है।
मतदाता को voters.eci.gov.in पर जाकर बुक ए काल विद बीएलओ आप्शन दिया गया है। जिसके बाद संबंधित बीएलओ 48 घंटे के भीतर खुद उक्त मतदाता से संपर्क करता है। अभी तक जनपद के 1443 मतदाता इस सुविधा के तहत बीएलओ से काल बुक कर चुके हैं। जिनमें से 1138 की समस्या का बीएलओ समाधान कर चुके हैं। 173 मतदाताओं से संपर्क किया अभीि शेष है। 116 मतदाताओं के फोन नहीं मिल सके अथवा मतदाता ने बीएलओ की काल को अटेंड नहीं किया।
मोबाइल नंबर के माध्यम से आनलाइन भरें एसआइआर प्रपत्र
अपर जिलाधिकारी प्रशासन सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि मतदाता चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर आनलाइन भी एसआइआर प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अपने मतदाता पहचान पत्र से संबद्ध मोबाइल नंबर के माध्यम से ओटीपी प्राप्त करके गणना प्रपत्र आनलाइन भर सकते हैं। प्रपत्र भरने के बाद प्राप्त होने वाली रसीद को अपने क्षेत्र के बीएलओ को उपलब्ध करा दें।
विवाहिता वर्ष 2003 का अपने पिता का दें विवरण
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिन मतदाताओं के नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नहीं थे वे अपने माता-पिता अथवा दादा-दादी के वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज विवरण को उपलब्ध कराएं। उन्होंने बताया कि जिन युवतियों की वर्ष 2003 के बाद शादी हुई है उन्हें वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज अपने पिता के विवरण को गणना प्रपत्र में दर्ज करना है। एक मतदाता केवल एक स्थान से ही गणना प्रपत्र भरे। उन्होंने कहा कि समय से प्रपत्र भरकर वापस जमा न कराने वाले मतदाताओं का नाम सूची से हट जाएगा।
