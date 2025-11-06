Language
    SIR in UP: क्या आपके घर भी अभी तक नहीं आए बीएलओ? जिला निर्वाचन कार्यालय ने तो कर दिया ये दावा

    By Anuj Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 04:35 PM (IST)

    मेरठ में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बीएलओ को घर-घर जाकर गणना प्रपत्र बांटने थे, लेकिन दो दिन बाद भी वे मतदाताओं तक नहीं पहुंचे। अधिकारी फोटो उपलब्ध कराने में भी विफल रहे हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय का दावा है कि ईआरओ को प्रपत्र भेजे जा चुके हैं। मतदाता नाम कटने के डर से प्रपत्र भरने को उत्सुक हैं, पर बीएलओ का इंतजार कर रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। चुनाव आयोग द्वारा घोषित किए गए मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बीएलओ को प्रत्येक मतदाता के घर गणना प्रपत्र पहुंचाने हैं। जिन्हें मतदाता को भरकर वापस भी देने हैं। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक यह प्रक्रिया पूरी की जानी है। अभियान के दो दिन बीत चुके हैं लेकिन मतदाता बीएलओ का इंतजार ही कर रहे हैं।

    बीएलओ घर तक नहीं पहुंच पाए हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस अभियान के साक्ष्य के रूप में फोटो मांगे थे जो कि उपलब्ध नहीं कराए जा सके हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय का दावा है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों के ईआरओ को गणना प्रपत्र पहुंचा दिए गए हैं। अब उन्हीं के माध्यम से ये फार्म मतदाताओं तक पहुंचेंगे।

    जनपद में सात विधानसभा क्षेत्र हैं। जिनमें कुल 26,99,820 मतदाता हैं। जनपद में कुल 2758 बूथ हैं। इतने ही बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) तैनात हैं। मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए पहले चरण में बीएलओ को प्रत्येक मतदाता के घर पहुंचकर उन्हें गणना फार्म उपलब्ध कराना है। जिसमें जानकारी भरकर मतदाता उन्हें वापस प्राप्त कराएगा।

    अभियान के तहत बीएलओ को 4 नवंबर से मतदाताओं के घर जाना था लेकिन दो दिन बीत जाने के बाद भी बीएलओ का मतदाता इंतजार ही कर रहे हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय के सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक शर्मा ने बताया कि जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा प्रत्येक विधानसभा के ईआरओ (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) को गणना प्रपत्र प्राप्त करा दिए गए हैं। उन्हीं के माध्यम से अब बीएलओ को यह प्रपत्र उपलब्ध कराकर मतदाता के घर भेजा जाना है।


    नाम कटने के डर से जल्द प्रपत्र भरना चाहते हैं मतदाता

    दरअसल एसआइआर अभियान के दिशा निर्देश में साफ है कि गणना प्रपत्र भरकर वापस न देने वाले मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। यही कारण है कि मतदाता जल्द से जल्द प्रपत्र भरकर जमा कराना चाहते हैं ताकि उनकी वोट बनी रहे। लेकिन दो दिन में बीएलओ दिखाई नहीं दिए। जबकि उन्हें प्रपत्र उपलब्ध कराने के साथ उन्हें भरवाने में भी मदद करनी है।

    एसआइआर अभियान में लापरवाही का कोई स्थान नहीं है। गुरुवार को इसकी समीक्षा की जाएगी। उसके माध्यम से अभियान की गति को बढ़ाया जाएगा। -डा. वी के सिंह, जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी