जलती चिता पर हो रही थी 'खौफनाक' तंत्र क्रिया, ग्रामीणों ने पकड़कर पिटाई कर दी

जागरण संवाददाता, मेरठ। अजराड़ा गांव में युवक की जलती चिता पर तंत्र क्रिया कर रहे तीन लोगों को ग्रामीणों ने दबोच लिया। ये लोग चिता की अग्नि में चावल पका रहे थे। यह दृश्य देख ग्रामीणों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तीनों की जमकर पिटाई की और पुलिस को सौंप दिए। स्वजन की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

मुंडाली थानाक्षेत्र के गांव अजराड़ा निवासी 32 वर्षीय गजेंद्र पुत्र बीरपाल दिल्ली के खजूरी में रहता था। खजूरी में गजेंद्र का सैलून था। तीन-चार दिन पहले कुछ युवकों से गजेंद्र का विवाद हो गया था। गुरुवार को दुकान से दो किमी दूर गजेंद्र की हत्या कर शव को फेंक दिया गया था।

शुक्रवार शाम पोस्टमार्टम के बाद शव गांव में पहुंचा। रात आठ बजे स्वजन ने गांव में ही श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया था। चिता को मुखाग्नि देने के बाद स्वजन व ग्रामीण अपने घरों को चले गए। इसी बीच जंगल में नलकूप चलाने पहुंचे कुछ लोगों ने श्मशान में जलती चिता से शव निकालते हुए कुछ लोगों को देखा। इसकी सूचना पीड़ित स्वजन को दी गई।

स्वजन ग्रामीणों के साथ शमशान पहुंचे तो देखा कि गांव निवासी बलजीत पुत्र हरकिशन चिता से अधजले अंग निकालकर एक तरफ रख रहा था। वह एक बर्तन में चिता की अग्नि पर चावल भी पका रहा था। ग्रामीणों ने तंत्र क्रिया कर रहे बलजीत व उसके दो सहयोगियों को पकड़ लिया और तीनों की जमकर पिटाई की।

घटना की सूचना मिलते ही मुंडाली थाना प्रभारी रामगोपाल सिंह पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तीनों आरोपितों को बामुश्किल ग्रामीणों से छुड़ाया और थाने ले आई। इसके बाद मृतक के परिवार के सुंदर ने तंत्र क्रिया करने वाले बलजीत व उसके सहयोगियों के खिलाफ तहरीर दी।