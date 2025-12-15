घर के बाहर शराब पीने से मना करना पड़ा भारी, युवकों ने UP पुलिस के सिपाही समेत कई लोगों को पीटा
मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित सैनिक विहार में कुछ अराजक तत्वों ने यूपी पुलिस के सिपाही और अन्य निवासियों की पिटाई की। उनका कसूर सिर्फ इतना था क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेादीपुरम (मेरठ)। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में सैनिक विहार डी पाकेट में यूपी पुलिस के सिपाही समेत कालोनी के कई लोगों की अराजक तत्वों ने मिलकर पिटाई कर दी। पीड़ितों की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने आरोपितों को अपने घरों के बाहर शराब पीने और हुड़दंग मचाने से मना किया था। पिटाई का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस इस मामले में अनभिज्ञता जता रही है।
सैनिक विहार डी पाकेट निवासी विनीत नैन यूपी पुलिस में सिपाही हैं और पुलिस लाइन में तैनात हैं। विनीत ने बताया कि उनके घर के आसपास पिछले काफी दिनों से कुछ शरारती तत्व शराब पीकर हुड़दंग मचाते हैं। कई बार उन्हें मना किया, मगर वह हरकतों से बाज नहीं आए। कालोनी की महिलाएं और युवतियों का घरों के बाहर बैठना और आना-जाना मुश्किल हो रहा है। शरारती तत्व टिप्पणी करते हैं। रविवार रात भी करीब 15 युवक शराब पीकर हुड़दंग मचा रहे थे।
विनीत समेत कालोनीवासी अपने घरों से बाहर निकल आए और उनका विरोध किया। इसी बात को लेकर शरारती तत्वों ने कालोनीवासियों पर हमला बोल दिया। जिसमें विनीत, राजीव, सतपाल, टेकचंद आदि को पीटा गया। जिसके बाद हमलावर धमकी देते हुए चले गए। घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पीड़ित थाने पहुंचे, जहां से उनको नंगलाताशी चौकी भेज दिया गया। पीडितों ने बताया कि दारोगा गंभीर सिंह ने मामले को हल्के में लेते हुए पीड़ित लोगों को कार्रवाई करने का आश्वासन देकर टरका दिया।
इस मामले में दारोगा गंभीर सिंह का कहना है कि कालोनी वालों से जानकारी की जाएगी। आरोपितों पर कार्रवाई होगी।
