UP Weather Update: क्या अक्टूबर में भी देखने को मिलेगी रिमझिम बरसात? मौसम विज्ञानियों ने कर दिया क्लियर

मेरठ में मानसून की विदाई के बाद भी पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश जारी है। दशहरे के दिन भी बादल छाए रहे और रिमझिम बरसात हुई जिससे मौसम विभाग ने 3.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अक्टूबर के पहले सप्ताह में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के मौसम केंद्र ने बताया कि मानसून की वापसी हो चुकी है।

जागरण संवाददाता, मेरठ। मानसून सीजन के विदा होने बाद शुक्रवार को भी बरसात देखने को मिली। मौसम विज्ञानियों के अनुसार यह बरसात पश्चिम विक्षोभ के कारण हुई है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में इस तरह की बौछारें पड़ते रहने की संभावना है।

दशहर के आवसर पर दोपहर में आसमान में बादल छा गए और एक घंटे तक रिमझिम बरसात होती रही। मौसम विभाग ने 3.5 मिलीमीटर बरसात दर्ज की। बतातें चलें कि एक जून से 30 सितंबर तक सामान्य से 42 प्रतिशत अधिक बरसात के साथ मानसून सीजन समाप्त हुआ है।