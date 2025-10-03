Language
    UP Weather Update: क्या अक्टूबर में भी देखने को मिलेगी रिमझिम बरसात? मौसम विज्ञानियों ने कर दिया क्लियर

    By OM Bajpai Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 04:28 PM (IST)

    मेरठ में मानसून की विदाई के बाद भी पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश जारी है। दशहरे के दिन भी बादल छाए रहे और रिमझिम बरसात हुई जिससे मौसम विभाग ने 3.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अक्टूबर के पहले सप्ताह में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के मौसम केंद्र ने बताया कि मानसून की वापसी हो चुकी है।

    अक्टूबर में आगे भी देखने को मिल सकती है रिमझिम बरसात

    जागरण संवाददाता, मेरठ। मानसून सीजन के विदा होने बाद शुक्रवार को भी बरसात देखने को मिली। मौसम विज्ञानियों के अनुसार यह बरसात पश्चिम विक्षोभ के कारण हुई है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में इस तरह की बौछारें पड़ते रहने की संभावना है।

    दशहर के आवसर पर दोपहर में आसमान में बादल छा गए और एक घंटे तक रिमझिम बरसात होती रही। मौसम विभाग ने 3.5 मिलीमीटर बरसात दर्ज की। बतातें चलें कि एक जून से 30 सितंबर तक सामान्य से 42 प्रतिशत अधिक बरसात के साथ मानसून सीजन समाप्त हुआ है।

    30 सितंबर को भी अच्छी बरसात देखने को मिली थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के मौसम केंद्र के प्रभारी डा. यूपी शाही ने बतााया कि एनसीआर से दक्षिण पश्चिम मानसून के वापसी की घोषणा पहले ही कर दी थी। आगामी दिनाें में भी बरसात की संभावना बनी हुई है।