    मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में खुले में पड़ा मिला ये सामान, मचा हड़कंप

    By Sarvendra Pundir Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 02:30 PM (IST)

    मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के तपोवन क्षेत्र में खेल मैदान के पास बने शौचालयों में प्रतिबंधित इंजेक्शन और सिरिंज खुले में पाए गए। पूर्व छात्र ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के तपोवन क्षेत्र में खेल मैदान के समीप बने शौचालयों में भारी मात्रा में प्रतिबंधित इंजेक्शन और सिरिंज खुले में पड़े होने का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

    पूर्व छात्र संघ महामंत्री अंकित अधाना ने इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन से शिकायत कर कहा कि मेडिकल वेस्ट से अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों, छात्रों और कर्मचारियों में संक्रमण फैल सकता है। इन्हें यहां से तत्काल हटाया जाए। शिकायत के बाद विश्वविद्यालय की एक टीम ने तपोवन क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया। वि.

