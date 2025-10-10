Language
    By Sushil Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 08:21 PM (IST)

    मेरठ के मलियाना बंबा में एक अज्ञात युवक का शव मिला है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। शव बुरी तरह से गल चुका है, जिससे पहचान मुश्किल है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या की गई है, फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है।

    पूरी तरह से गला हुआ और 2-3 दिन पुराना... मेरठ में पानी के अंदर मिला एक शव, पुलिस के उड़े होश


    जागरण संवाददाता, मेरठ। टीपीनगर में महिला की हत्या का पर्दाफाश हुए अभी 24 घंटे ही बीते थे। इसी बीच मलियाना बंबा में युवक का शव मिल गया। शव को देखकर हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है, शव पूरी तरह से गल जाने की वजह से पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर 72 घंटे के लिए मर्चरी में रखवा दिया है। आसपास के थानों में गुमशुदगी के बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है।

    शुक्रवार की दोपहर 12 बजे आसपास के लोगों ने मलियाना बंबा में पानी के अंदर युवक का शव देखा। उसकी उम्र करीब 45 साल है। शव को देखते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। उसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। इंस्पेक्टर टीपीनगर अरुण मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। शव को पानी से निकाला गया। शव पूरी तरह से गल चुका था।

    लग रहा है कि दो से तीन दिन पुराना है। आसपास के लोगों का कहना है कि किसी ने हत्या करने के बाद शव को फेंका गया है। शव गल जाने से उसके शरीर पर चोट के निशान भी दिखाई नहीं दे रहे है। ऐसे में पुलिस ने शव को 72 घंटे के लिए मर्चरी में रखवा दिया है। सीओ सौम्या अस्थाना ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद ही शव के बारे में जानकारी हो सकेंगी। फिलहाल जनपद और रेंज के सभी थानों में पुलिस गुमशुदगी का मैसेज करा दिया गया है। ताकि युवक की पहचान की जा सकें।