पूरी तरह से गला हुआ और 2-3 दिन पुराना... मेरठ में पानी के अंदर मिला एक शव, पुलिस के उड़े होश

जागरण संवाददाता, मेरठ। टीपीनगर में महिला की हत्या का पर्दाफाश हुए अभी 24 घंटे ही बीते थे। इसी बीच मलियाना बंबा में युवक का शव मिल गया। शव को देखकर हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है, शव पूरी तरह से गल जाने की वजह से पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर 72 घंटे के लिए मर्चरी में रखवा दिया है। आसपास के थानों में गुमशुदगी के बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है।



शुक्रवार की दोपहर 12 बजे आसपास के लोगों ने मलियाना बंबा में पानी के अंदर युवक का शव देखा। उसकी उम्र करीब 45 साल है। शव को देखते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। उसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। इंस्पेक्टर टीपीनगर अरुण मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। शव को पानी से निकाला गया। शव पूरी तरह से गल चुका था।