मेरठ के पांचली बुजुर्ग गांव में बुखार और उल्टी-दस्त से दो मासूमों की मौत, ग्रामीणों में दहशत

जागरण संवाददाता, मेरठ। सरूरपुर क्षेत्र के पांचली बुजुर्ग गांव में एक ही दिन में दो मासूम बच्चों की मौत से गांव में हड़कंप मच गया। दोनों बच्चों की मौत बुखार और उल्टी-दस्त की चपेट में आने से होने का दावा किया जा रहा है। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। पांचली निवासी कादिर ने बताया कि उसके छोटे भाई सादाब पुत्र अब्बास के 14 दिन के नवजात अरमान बेटे को एक सप्ताह से बुखार आ रहा था। जिसको पहले गांव में दिखाया। लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद बच्चे को मेरठ के सहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जहां शनिवार सुबह उसकी मौत हो गई। मासूम की मौत से स्वजन में कोहराम मच गया। कादिर ने बताया कि उनके बाबा मोहम्मद हसन की बेटी समरो के नौ माह का बेटा फैजान भी बीमारी की चपेट में आ गया। समरो की शादी जिला मुजफ्फरनगर के थाना देवबंद क्षेत्र के गांव नूना बढ़ी में हुई है।

पति हारुण सऊदी अरब में होने के चलते वह लगभग एक माह से मायके में रह रही थी। कादिर ने बताया कि फैजान को पांच दिन से उल्टी-दस्त की शिकायत थी। स्थानीय स्तर पर इलाज कराया गया। लेकिन, शुक्रवार देर रात अचानक हालत बिगड़ गई।

तभी आनन-फानन में चिकित्सक के पास लेकर जाने लगे।लेकिन वहां पर पहुंचने से पहले ही बच्चे ने रास्ते में दम तोड़ दिया। दोनों बच्चों के शवों को सिपुर्द-ए-खाक कर दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कई बच्चों को पिछले कुछ दिनों से बुखार और पेट से जुड़ी समस्याएं हो रही हैं। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग की ओर से न तो कोई जांच कराई गई और न ही दवाओं का वितरण हुआ।

शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समाधान कादिर के चाचा अब्बास के पुत्र शाहरूख चौहान भारतीय किसान संगठन एकता में प्रदेश महासचिव के पद पर तैनात हैं। उन्होंने बताया कि गांव में लंबे समय से बच्चों को उल्टी व दस्त की शिकायत है। जिसकी शिकायत कई बार सीएचसी में की गई। लेकिन, किसी ने ध्यान नहीं दिया गया।